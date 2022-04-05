Офис Deutsche Welle обоснуется в Риге. Станет ли Балтия плацдармом оппозиционных русскоязычных масс-медиа?

DW готовится к открытию офиса в Риге — в столице Латвии будут производиться материалы на русском языке, рассчитанные, на российскую и не только аудиторию. Генеральный директор DW Петер Лимбург рассказал агентству LETA о том, как журналисты будут достигать российской аудитории в этих условиях. А также о том, почему именно в странах Балтии формируется сообщество журналистов, бежавших от путинского режима.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Немецкая вещательная компания Deutsche Welle (DW), предоставляющая информацию на 32 языках, в том числе, на русском, была признана в России "иностранным агентом". Доступ к сайту DW был заблокирован, журналисты лишены аккредитаций, московский офис компании закрыт. Было принято решение перебраться в Ригу.

Как достичь из Риги российской аудитории?

"На данный момент мы не исключаем ни одной из возможностей выхода на российскую аудиторию. Это действительно самое главное, потому что Украине сейчас нужно оружие, а России — информация", — подчеркнул в интервью LETA Питер Лимбург.

Говоря о том, как практически выйти на российскую аудиторию в условиях жесткой цензуры, Лимбург признал, что это сложно, но оцениваются разные возможности, например, обход цензуры через виртуальные частные сети (VPN). В мобильном приложении DW есть специальное программное обеспечение, позволяющее смотреть контент DW в России.

"За дни и недели после блокировки нашего сайта в России, мы видим, что нас читает еще больше людей, чем раньше. Однако сейчас они подключаются через VPN из Швеции, Италии и Нидерландов. Вот почему я относительно оптимистичен в том, что мы достигнем аудитории в России", — сказал Лимбург. DW рассматривает и возможность возобновления радиовещания. Но основная ставка делается на интернет.

Офис в Риге будет обеспечивать русский контент DW, но в то же время будут готовить и материалы международного содержания на английском и других языках. Поэтому офис будет работать не только для России, но и для европейской и мировой аудитории. "Однако в основном они будут готовить материалы на русском языке, поэтому они могут быть интересны и русскоязычной части общества в Латвии", — отметил гендиректор DW.

Потому что Рига — очень хороший город

По словам Лимбурга, главная причина, по чему офис открывается в Риге, заключается в том, что сейчас в странах Балтии работают и другие СМИ, изгнанные из России.

Первоначально в офисе DW в Риге будет работать от пяти до семи человек, и в ближайшее время будет принято решение о том, где он будет расположен. Бюро DW в Риге возглавит Юрий Решето, ранее руководивший московским бюро.

Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что в Балтии формируется медиа-коммуна журналистов, вынужденных уехать из России, Лимбург ответил так: "Она уже развилась. Есть журналисты, которые переехали сюда после аннексии Крыма в 2014 году. Один из наших корреспондентов живет в Литве, и теперь у нас будет офис в Риге".

Некоторые журналисты, по словам Лимбурга, уже переехали в Латвию или другие западные страны, но некоторые предпочли остаться в России по семейным или иным личным причинам. "Однако это означает, что они перестают работать у нас, потому что мы больше не можем официально работать в России", — подчеркнул Лимбург.

Почему для открытия бюро была выбрана столица Латвия, гендиректор DW пояснил так "потому что Рига очень хороший город. Основная причина в том, что нам нужно находиться в среде, где работают другие российские СМИ. Изгнанные из России СМИ, такие как "Медуза", работают в Риге. Здесь могли базироваться и другие вещатели. Люди, живущие в Латвии, имеют связь с Россией. Так что это очень хорошее место, откуда можно работать. Должен также отметить, что нас пригласило правительство Латвии, и это был очень приятный жест с его стороны.