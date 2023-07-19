Управление по делам гражданство и миграции (PMLP) вводит новую услугу: теперь паспорт или eID-карту можно будет заказать в одном отделении, а получить в другом, в том числе в другом городе.

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Услуга начнет действовать с 19 июля в 29 отделениях PMLP, ее смогут использовать граждане и неграждане Латвии. Услуга бесплатная, то есть входит в обычную стоимость оформления документов. Отделение, в котором клиент хочет получить документы, нужно указывать в заявлении на получение документа. Нужно учитывать, что отделение, указанное в заявлении, поменять нельзя, документы в другое отделение не перешлют.

Чтобы поменять паспорт или eID-карту, обязательно нужно взять с собой старые документы, которую нужно будет сдать в отделении.

В данный момент в отделениях в Сигулде, Смилтене, Ливани и Краславе получить документы, оформленные в других местах, нельзя, однако можно оформить в них документы и получить их в других местах. Если документ оформляется за границей в посольстве или консульстве Латвии, получить его можно только там, пересылаться в Латвию документ не будет.