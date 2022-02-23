Оформить паспорт и eID-карту можно будет в порядке живой очереди (+список отделений УДГМ)

В целях уменьшения очередей за документами, удостоверяющих личность, Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) вводит ряд измений в обслуживание клиентов. В ряде территориальных отделений наряду с предварительной записью возобновляется практика оформления документов в порядке очереди, без предварительной записи.

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По мере приближения весны и лета в территориальных отделениях УДГМ наблюдается приток клиентов. Это традиционно связано с путешествиями, бракочетаниями. К тому же выясняется, что кто-то потерял паспорт или eID-карту. Управление вносит изменения в работу отделений, чтобы обслужить как можно больше клиентов. Напоминаем также, что с 1 января 2023 года eID-карта будет обязательным документом для всех жителей Латвии, достигших 15-летнего возраста.

Когда можно попасть в УДГМ в порядке очереди?

С 23 февраля оформить и получить документы в порядке очереди будет можно в 10 территориальных отделениях:

в Алуксне;

в Балви;

в Гулбене;

в Краславе;

в Кулдиге;

в Лудзе;

в Мадоне;

в Прейли;

в Валке;

в Вентспилсе.

В указанных 10 отделениях документы в порядке очереди можно будет оформить каждый рабочих день. Нужно учитывать, что в приоритетном порядке будут обслуживать тех клиентов, у которых была предварительная запись, а потом остальных.

По пятницам в марте и апреле — 4, 11, 18 и 25 марта, а также 8, 22 и 29 апреля — в Резекненcком отделении УДГМ можно будет оформить и получить документы ТОЛЬКО в порядке очереди.

В три пятницы апреля — 8,22 и 29 апреля — будет возможность оформить и получить документы (паспорт или ID-карту) ТОЛЬКО в порядке очереди в Рижском 1-м отделении и Огрском отделении УДГМ.

УГДМ напоминает, что клиенты, получая очные услуги, вне зависимости по записи или в порядке очереди, должны быть в маске и соблюдать дистанцию.

Сокращено время обслуживания одного клиента

УДГМ сокращает время обслуживания одного клиента с 15 минут до 10 минут. Это позволит обслужить больше людей.

Ежемесячно около 4000 клиентов УДГМ не являются за услугой, не отменяя записи. Это приводит к тому, что другим клиентам приходится дольше ждать приема.

Поэтому УДГМ начало двойную запись клиентов на одно время записи. Управление просит клиентов отнестись с пониманием к небольшим отклонениям от времени записи.

Клиенты должны учитывать, что в случаях, когда документ, удостоверяющий личность, утерян или документы необходимо оформлять после смены фамилии, процедура занимает больше времени — около 30 минут.

Изменения в системе записи

В-третьих, внесены улучшения, облегчающие клиентам подачу заявки на услугу в системе записи. Отныне система будет автоматически выбирать, в каком отделении быстрее всего можно будет получить услугу, что позволит клиента быстр и легко проверить, в каком отделении возможна самая ранняя запись.

УДГМ призывает жителей Латвии проверить срок годности документов, удостоверяющих личность — паспорта и eID-карты. И своевременно озаботиться оформлением документов.