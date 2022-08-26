Оформление школьных э-талонов для учащихся 1-х, 5-х и 10-х классов Риги продлено до 9 сентября

Предприятие Rīgas satiksme продлило срок подачи заявок на оформление карт школьника учащимся 1-х, 5-х и 10-х классов, сообщила начальник отдела по связям с общественностью компании Байба Барташевича-Фелдмане.

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Заявки следует подавать на портале "eriga.lv".

Rīgas satiksme поясняет, что при подаче заявления на изготовление карты школьника на портале "eriga.lv" данные о школьнике и школе, в которой учится ребенок, будут выбраны автоматически. К заявке необходимо приложить только фотографию ребенка. На основании полученного заявления Rīgas satiksme доставит изготовленные карты в соответствующие школы.

Карта школьника — это удостоверение личности рижских школьников, которое дает возможность бесплатного проезда в общественном транспорте Rīgas satiksme. Карту должны получить все ученики, которые начинают обучение в 1 классе. Ее замену необходимо производить при переходе на учебу в 5 и 10 класс.

Новую карту школьника также должны получить те школьники, которые меняют учебное заведение или личные данные.