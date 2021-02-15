Офтальмологи: "удаленка" испортила латвийцам зрение
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Сухость и жжение, ощущение песка в глазах, слезотечение, быстрое утомление при зрительной работе. Это всего лишь некоторые жалобы, которые медики все чаще и чаще слышат от своих пациентов. Долгая самоизоляция, удаленная работа и обучение ухудшили зрение многим, сообщает Holesterinakontrole.lv.

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Чем меньше экран электронного устройства, тем больше наши глаза устают, а значит повышаются риски появления проблем с сухостью глаз. Кроме того, сухость глаз может проявляться при долгом нахождении дома и оттого, что вовсю работает отопление.

"В сложившейся ситуации мы не можем уменьшить количество времени, которое приходится проводить дома за компьютером, когда речь идет об удаленной учебе или работе, — рассказывает офтальмолог Университетской клинической больницы им. Страдиня Екатерина Скитецкая. — Но можно попробовать избежать более серьезных проблем с глазами. Главная из них — сухость глаз. Синдром выражается в покраснении, жжении, ощущении в глазах инородного тела. Когда мы сидим за компьютером или гаджетом, мы напрягаем глаза больше, чем обычно и моргаем в три-четыре раза реже. Чтобы это напряжение нивелировать, хорошо бы каждые 15-20 минут отходить от монитора на 2-3 минуты и, подойдя к окну, делать очень простое упражнение для глаз — поочередно смотреть то вдаль, то вблизь".

Доктор Скитецкая призывает не забывать о каплях "натуральная слеза". Они продаются в аптеке без рецепта, и есть достаточно большой выбор этого препарата. Помимо этого, есть смысл принимать препараты, содержащие лютеин, а также употреблять достаточное количество омега-3 жирных кислот (они содержатся, например, в рыбьем жире).

"Я бы также рекомендовала любые продукты, которые содержат витамины А и Е — это все так называемые оранжевые фрукты и овощи, плюс черника. В принципе, любое здоровое и сбалансированное питание будет полезно для глаз", — рекомендует она.

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