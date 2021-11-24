Ограничат движение по улице Маскавас

В связи со строительными работами 2-й очереди комплекса Островного моста с 1 по 10 декабря движение по улице Маскавас будет ограничено и закрыто, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Движение транспортных средств будет закрыто на пересечении улиц Лачплеша и Маскавас (съезд с улицы Лачплеша на улицу Маскавас в направлении из центра города) и на улице Стругу, около пересечения улиц Стругу и Маскавас. Пешеходный туннель (под улицей Лачплеша) на улице Маскавас также будет временно закрыт.

В указанный период движение напротив здания на улице Маскавас, 51 и на улице Маскавас, 53 будет ограничено, а пешеходное движение будет закрыто на улице Маза Краста около въезда на улицу Маскавас и съезда/въезда, соединяющего набережную Даугавы с Островной мост.

Акционерному обществу A.C.B. поручено разместить информационные плакаты со схемой пешеходного движения и дорожными знаками, а также обеспечить движение общественного транспорта.