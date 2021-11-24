Ограничат движение по улице Маскавас
Foto: DELFI

В связи со строительными работами 2-й очереди комплекса Островного моста с 1 по 10 декабря движение по улице Маскавас будет ограничено и закрыто, сообщает пресс-служба Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Движение транспортных средств будет закрыто на пересечении улиц Лачплеша и Маскавас (съезд с улицы Лачплеша на улицу Маскавас в направлении из центра города) и на улице Стругу, около пересечения улиц Стругу и Маскавас. Пешеходный туннель (под улицей Лачплеша) на улице Маскавас также будет временно закрыт.

В указанный период движение напротив здания на улице Маскавас, 51 и на улице Маскавас, 53 будет ограничено, а пешеходное движение будет закрыто на улице Маза Краста около въезда на улицу Маскавас и съезда/въезда, соединяющего набережную Даугавы с Островной мост.

Акционерному обществу A.C.B. поручено разместить информационные плакаты со схемой пешеходного движения и дорожными знаками, а также обеспечить движение общественного транспорта.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость