Ограничат движение по улице Сатеклес и улице Элизабетес

В связи с работами по реконструкции с 1 до 10 июня будет ограничено движение транспортных средств по участкам улиц Сатеклес и Элизабетес, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Работы будут проводиться на улице Сатеклес, на участке (по направлению) от улицы Дзирнаву до улицы Элизабетес, на перекрестке улиц Сатеклес и Элизабетес и на улице Элизабетес, на участке от улицы Сатеклес до улицы Э.Бирзниекса-Упиша, работы будут проводиться поэтапно.

Выполняющей работы компании поручено организовать пути объезда и установку дорожных знаков, а также обеспечить подъезд транспортных средств жителей и предприятий (расположенных на этом участке улицы) к месту жительства или предприятию.