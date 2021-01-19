Ограничения - до 7 февраля, школы "на удаленке", государство оплатит психолога. Главное о Covid-19 на 19 января

Ограничения в Лавтии продлены до 7 февраля, а все школьники, в том числе учащиеся 1-4 классов, будут учиться удаленно. При оценке дальнейших ограничений Минздрав предлагает ввести "принцип светофора". В Латвии привито уже 16 070 жителей, а на должности в Бюро вакцинации от Covid-19 подали заявку 416 человек. Летом станут доступны оплаченные государством услуги психотерапевта и психолога. Delfi обобщает главное об эпидемии Covid-19 на 19 января.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлены 812 новых случаев Covid-19, скончались 29 человек. Общее число умерших от Covid-19 в сумме составляет 1012 человек. Это 1,78% от всех заболевших. В понедельник в стационары поступил 121 пациент Covid-19, в том числе четверо перевезены.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 717 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 18 человек. Первой дозой вакцины от Covid-19 привиты 50 933 человека, двумя дозами - 2460 человек. За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 4654 теста на коронавирус, позитивный результат дали 600 первичных тестов (11,4%). В Эстонии от Covid-19 привиты 19 315 человек.

Ограничения продлены до 7 февраля, все школьники будут учиться удаленно. Министр образования Илга Шуплинска (НКП) в своем Twitter сообщила, что на следующей неделе возобновится учеба в младших классах, но, по крайней мере, до 7 февраля она будет проходить удаленно. Это необходимо для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, указала министр. Решение о продлении ограничений концептуально одобрило правительство и Совет по кризисному управлению. Окончательное решение будет принято в четверг, 21 января, на заседании правительства.

Минздрав предлагает ввести "принцип светофора" при оценке дальнейших ограничений. Это значит, что ограничения могут быть смягчены, если двухнедельная заболеваемость составит не более 200 новых случаев на 100 000 человек.

Самая высокая заболеваемость в Латвии — в Акнистском крае. Данные, представленные правительству, показывают, что в настоящее время в Акнистской психоневрологической больнице наблюдается вспышка Covid-19. Заражение выявлено у 26 клиентов и 41 сотрудника учреждения.

В психоневрологических больницах Латвии Covid-19 заражены примерно 200 пациентов. Наибольшее количество пациентов с Covid-19 находится в больнице Gintermuiža в Елгаве — 65. Кроме того, Covid-19 был обнаружен у 38 сотрудников, а еще трое сотрудников были идентифицированы как контактные лица. В Рижском центре психиатрии и наркологии в настоящее время находятся 12 пациентов, инфицированных Covid-19. Заражены также 39 сотрудников, а еще семеро являются контактными лицами.

Снизилась доля пациентов Covid-19, нуждающихся в госпитализации при вызове скорой. В этом году Служба неотложной медицинской помощи доставляла в больницы 59% пациентов с Covid-19, вызвавших скорую помощь, по сравнению с 68% в ноябре и декабре прошлого года. Данные центра оперативного управления службы показывают, что количество вызовов выросло в праздники, иногда превышая 1700 звонков. В Новый год в скорую помощь поступило 2168 звонков.

Привито уже 16 070 латвийцев. В понедельник, первый день "второй волны" вакцинации, вторую дозу прививки получил 571 человек. В этот же день первую дозу вакцины получили 268 человек. Вторую дозу вакцинации получили врачи и медицинский персонал.

На должности в Бюро вакцинации от Covid-19 подали заявку 416 человек. К отбору сотрудников привлечено опытное предприятие по отбору персонала - фирма подготовила рекомендации по интервью кандидатов и принятию решений. Кроме того, создана конкурсная комиссия. Зарплаты в Бюро вакцинации составляют от 3500 до 4900 евро.

Rīgas satiksme обещает бороться с толкучкой в транспорте. Муниципальное предприятие отреагировало на упреки в том, что во время пандемии сокращено количество рейсов. Оно обещает в случае необходимости пускать дополнительные автобусы.

Летом станут доступны бесплатные услуги психотерапевта и психолога. Кабинет министров сегодня утвердил необходимое финансирование для улучшения доступности психической и психологической помощи. Получить оплачиваемую государством психологическую помощь можно будет по направлению семейного врача. Жителям будут доступны до 10 сеансов у психолога или психотерапевта.

SPKC прокомментировал вероятность быстрого распространения нового штамма Covid-19. "В латвийской ситуации мы предполагаем, что новый штамм Covid-19 сейчас не может быстро распространяться здесь, потому что сначала он должен стабилизироваться локально", — пояснила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) Илзе Арая, добавив, что данные секвенирования еще не показывают локального распространения, поскольку все предыдущие случаи были связаны с поездками за границу.

Еврокомиссия планирует к лету привить 70% взрослого населения. В четверг на видеосаммите ЕС будет обсуждаться, нужно ли вводить паспорта вакцинации и давать преимущества людям, которые привились. Однако, вероятнее всего, решать, давать ли возможность давать привитым посещать кинотеатры и рестораны, будет каждое государство в отдельности.

В Норвегии не выявили связи между вакциной Pfizer и смертями в пансионатах. Вакцинация в Норвегии началась в конце декабря и с того момента скончались 23 пожилых человека, получившие вакцину от Covid-19. Специалисты оценили 13 случаев смерти. “Это пожилые люди, слабые, с серьёзными заболеваниями”, - сказала журналистам директор Норвежского института общественного здоровья Камилла Столтенберг.Тем не менее власти Норвегии рекомендуют врачам провести индивидуальную оценку состояния очень слабых и смертельно больных пациентов перед вакцинацией.

В ВОЗ заявили о способности Covid-19 стать сезонной инфекцией. Коронавирус Covid-19 может остаться на планете Земля навсегда, а наличие высокоэффективной вакцины не дает гарантий его полного искоренения.

История дня. Заболевшие Covid-19 студенты платной резидентуры оказались без пособия по болезни. Юрист Солвита Олсена считает, что это ситуация бесправности: “Это не студенты, это молодые врачи. И это фактически эксплуатация, которую государство организует вместе с университетами”. По её мнению, больницы должны заключать трудовой договор с резидентами.