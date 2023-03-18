Ограничения движения: участок улицы Лачплеша будет закрыт для всех видов транспорта

В дополнение к действующим ограничения в эти выходные, с 18 марта 8.00 до 19 марта 20.00, будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Лачплеша от улицы Сатеклес до улицы Калупес, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.

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Также в указанный период будет ограничено движение транспорта на улице Сатеклес до перекрестка с улицей Лачплеша (в направлении центра города), а также на улице Лачплеша до упомянутого перекрестка (в направлении от центра города).

Наряду с этими ограничениями движения остаются в силе ранее введенные изменения, с которыми можно ознакомиться здесь.

Рижская самоуправление напоминает, что с 11 марта улица Гоголя закрыта для движения транспортных средств от улицы 13 января до улицы Тургенева. Введенные ограничения будут в силе длительное время. На указанном участке улицы сохранены движение общественного транспорта и возможность доступа жителей к своим домам на частном транспорте.

Реализация проектов такого масштаба невозможна без существенных изменений в организации движения. Водителей транспортных средств призывают учитывать изменения в организации движения в районе Центрального вокзала и своевременно планировать маршруты. Рижская дума приносит свои извинения за неудобства, вызванные строительными работами.

Как сообщалось, в рамках проекта "Интеграция железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги" будут реконструированы три перекрестка — перекресток набережной Генерала Радзиня, Набережной 11 ноября и улицы 13 Января, пересечение набережной Генерала Радзиня и улицы Тургенева, а также перекресток набережной Генерала Радзиня и улицы Пушкина.

Во всей зоне, предназначенной для реконструкции инфраструктуры, проектом предусмотрены более безопасные решения для пешеходов и велосипедистов, улучшение экологии и озеленение.

В частности, пешеходный туннель на улице Гоголе возле Рижского Центрального рынка переоборудуют под нужды велосипедистов. На улицах Маскавас и Гоголя проект предусматривает реконструкцию контактных сетей трамваев и троллейбусов.

В рамках проекта реконструируют два моста через городской канал — на улице Маскавас и на набережной Генерала Радзиня.

На городском канале также проведут строительные работы рядом с территорией, где раньше располагался торговый центр "Титаник". Для обеспечения доступа со стороны канала построят лестницы, пандус и пирс.

За проект и реализацию строительных работ отвечает RBBL, в которое объединились три компании — SIA Binders, AS LNK Industries и SIA Nordes Būve. Надзор за строительством осуществляет SIA Firma L4.

Проект интеграции Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги реализуется с 2014 года. Общий бюджет проекта составляет 28 миллионов евро. Наибольшая часть финансируется из Фонда когезии ЕС (23,8 млн евро), дотация муниципального и государственного бюджета составляет 4,2 млн евро.