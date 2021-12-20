Ограничения после ЧС, пятая вакцина и гибридная атака Беларуси. 20 декабря: главное

Во вторник правительство будет решать, как будем жить после ЧС - Минздрав настаивает на сохранении всех действующих ограничений, а если потребуется, введут еще и новые. Между тем, Европейское агентство лекарств готово одобрить вакцину Novavax, она станет пятой вакциной от Covid-19, используемой в ЕС. Латвия стала новой целью гибридной атаки Беларуси. На Рождество обещают снег и морозы. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 20 декабря.

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Во вторник, 21 декабря, Кабинет министров будет решать, как страна будет жить после 11 января, когда заканчивается срок действия чрезвычайной ситуации, объявленной из-за распространения Covid-19. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс уже с самого утра понедельника начал готовить общество к тому, что хороших новостей — послаблений "ковидных" ограничений — ждать не стоит:

Минздрав настаивает на сохранении всех действующих ограничений. Услуги и мероприятия в "зеленом режиме" (для непривитых — только жизненно важные услуги и товары первой необходимости), работа удаленная, где это возможно. Дети ходят в школы — правда, тестировать их следует еще чаще. И это — еще хороший сценарий.

Плохой сценарий связан с грядущим распространением "омикрона". Павлютс допускает, что уже в январе в сутки будет регистрироваться 3000 новых случаев заболевания. При наихудшем раскладе — если "омикрон" все же дает тяжелое течение болезни, пробивает защиты вакцин и все это ведет к переполненности больниц — то возможна даже дискуссия о введении локдауна. Но пока даже ученые не могут ответить на вопрос, насколько "омикрон" опасен: тут остается ждать исследований и подтвержденной медицинской практики. Инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиня Уга Думпис считает, что масштабы волны будут в значительной степени зависеть от введенных государством ограничений для общества и от того, насколько хорошо пойдут дела с первичной и дополнительной вакцинацией против Covid-19.

Поддержат ли позицию Министерства здравоохранения коалиционные партнеры и в целом правительство? С одной стороны, политики опасаются за свои рейтинги, а отмена анонсированных "ковидных" послаблений не способствует популярности в народе. С другой стороны — есть пример западноевропейских стран: Нидерланды уже объявили локдаун, в Лондоне объявлена чрезвычайная ситуация.

Картина дня

За сутки в Латвии 326 новых случаев Covid-19, умерли 10 человек. Из выявленных вчера зараженных — 157 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 169 человек были вакцинированы. Всего сделано 4933 теста, доля положительных результатов составила 6,6%. За минувшие сутки госпитализированы 46 пациентов с Covid-19, выписано восемь человек. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки вырос с 518,2 до 523,2 случая.

Более 10% жителей Латвии уже получили бустерные вакцины от Covid-19. В то же время количество получающих первые и вторые дозы вакцины сокращается. В воскресенье от Covid-19 привились по крайней мере 974 человека, в том числе 658 — бустерной вакциной. Первую дозу вакцины получили 117 человек, еще 58 были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. К настоящему времени от Covid-19 вакцинировано также 274 ребенка в возрасте от 5 до 11 лет, вакцинация которых началась 16 декабря.

Латвия сейчас стала основной целью гибридной атаки Беларуси. Растущее на латвийско-белорусской границе число нелегальных мигрантов свидетельствует о том, что мы стали основной целью гибридной атаки, заявил госсекретарь Министерства внутренних дел Димитрий Трофимов. На прошлой неделе ежедневно задерживались десятки — в отдельные дни до 80 — человек, пытавшихся прорваться в Латвию. В конце недели ситуация была аналогичной. Правительство приняло решение дополнительно к уже построенным 37 километрам временного забора установить еще 22,8 километра, параллельно занимаясь строительством постоянной пограничной инфраструктуры.

На Рождество прогнозируются снег и морозы. В ближайшие дни будет морозно, по ночам температура воздуха будет опускаться до -15 -17 градусов. В начале недели будет преобладать северный ветер, а погода будет определяться областью высокого давления. По текущим прогнозам, рождественские выходные будут холодными и снежными. Толщина снежного покрова на большей части территории Латвии достигнет 4-8 сантиметров.

В Z-Towers началась продажа квартир. На 19-м этаже пардаугавского небоскреба началась продажа квартир — раньше их можно было только арендовать. Теперь желающие могут купить одну из девяти квартир разной площади. Впервые в Латвии рассчитаться за квартиру можно и биткоинами.

Европейское агентство лекарств готово одобрить вакцину Novavax. После того как Европейская Комиссия официально подтвердит вакцину от Novavax, она станет пятой вакциной от Covid-19, используемой в Евросоюзе. В отличие от четырех других вакцин, Novavax создана на протеиновой базе и содержит фрагменты белка, свойственные именно этому вирусу. При помощи этой вакцины иммунная система человека может определить, что новый белок не должен присутствовать в организме, и отреагировать соответствующим образом, создав естественную защиту от инфекции.

Между тем, в фармкомпании Moderna заявили, что использование их вакцины в качестве бустера в 37 раз повышает уровень антител, нейтрализующих штамм "омикрон". Также фармкомпания продолжает разработку специальной вакцины от штамма "омикрон". Клинические испытания запланированы на начало следующего года.

Боррель: "Северный поток — 2" — не приоритетный проект для ЕС. По оценке дипломата, Москва использует энергоресурсы как инструмент политического влияния, как, например, это произошло в Молдове. "И хотя, строго говоря, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, многие видят в ее отказе увеличивать объемы экспорта в Европу или пополнять запасы принадлежащих Газпрому складских помещений способ давления на ЕС. Прежде всего — для получения лицензии на запуск газопровода "Северный поток — 2", — указал он. Боррель добавил, что Европейская комиссия не считает этот проект приоритетным. По его словам, трубопровод "продолжает оставаться вопросом для обсуждения" и "в любом случае должен будет соответствовать требованиям европейских нормативных актов".

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