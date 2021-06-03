Ограничения после послаблений: что отменено, что осталось в силе?

С 1 июня некоторые коронавирусные ограничения были ослаблены, потому что заболеваемость снижается, а число привитых растет. Портал Delfi обобщает информацию о нововведениях.
Открыты музеи и библиотеки
Для индивидуальных посещений с 3 июня постепенно начнут открываться библиотеки, музеи, художественные галереи, культурные центры, памятные места, хранилища музеев и другие помещения, связанные с историей и культурой. Министерство культуры разработало и опубликовало руководство по эпидемиологической безопасности, и как только культурные места будут готовы выполнять эти условия, они смогут открыться.
Можно ходить в гости
Люди из одного домохозяйства могут ходить к людям из другого домохозяйства. Вместе могут собираться не более двух домохозяйств — в помещении до 10 человек, на улице до 20.
Что касается похорон и крестин, то Минздрав предлагает правительству вычеркнуть из действующих на данный момент правил слова "в неотложных случаях".
Большие торговые центры возобновляют работу
Во вторник правительство решило отменить ограничения для крупных торговых центров и уличной торговли. В то же время будут действовать все правила безопасной торговли, то есть соблюдать дистанцию и носить маски в магазинах обязательно.
Дни поминовения усопших (kapusvētki)
В памятные дни можно организовывать религиозные церемонии на улицах. Участники должны быть в масках и соблюдать дистанцию два метра. Вокруг семейных могил могут собираться не более 10 человек из двух домохозяйств.
Ответственность за соблюдение ограничений в этом случае ложится на кладбище и религиозную организацию, которые должны регулировать поток людей. В месте проведения богослужений должна быть размещена информация о правилах эпидемиологической безопасности.
Очные вступительные экзамены
На тех специальностях, где необходима практика — как в вузах, так и для средних специальных образовательных программ — вступительные экзамены можно проводить очно. В них могут участвовать до 10 человек.
Экзамены могут проводиться как на улице, так и в помещении, участники должны быть в маске и соблюдать дистанцию.
Если желающий сдать экзамен заболел коронавирусом или находится на самоизоляции и может это документально подтвердить, то организаторы экзамена должны обеспечить для него возможность сдать этот экзамен потом.
Для участия в экзамене нужно принести документ с негативным результатом теста на Covid-19, сделанным в течение последних 72 часов. От теста освобождены привитые и болевшие коронавирусом в течение трех последних месяцев.