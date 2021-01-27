Ограничения: правительство может перейти от списка разрешенных товаров на список разрешенных магазинов

Завтра, 28 января, правительство рассмотрит разработанный под руководством министра здравоохранения Даниэля Павлютса план вакцинации от Covid-19, а также параллельно будут рассматриваться возможности изменения отдельных ограничений, заявил после встречи с президентом Эгилсом Левитсом премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Кариньш подчеркнул, что радикальных изменений ограничений в ближайшее время не ожидается, правительство подумает над тем, как их улучшить и сделать "более разумными". Он подчеркнул, что сейчас главная цель состоит в том, чтобы не допускать скопления людей, не создавать условий для того, чтобы люди больше ходили в магазины или пользовались общественным транспортом.

Кариньш сообщил, что Министерство экономики с представителями торговой отрасли обсуждает изменения ограничений на торговлю - переход от списков разрешенных товаров к списку магазинов определенного типа, которым разрешено работать.

Он отметил, что Латвия, скорее всего, преодолела пик заболеваемости Covid-19, и есть признаки ее снижения. По словам Кариньша, новый штамм Covid-19 пока не получил распространения в Латвии, однако это лишь вопрос времени.

"Давайте не позволим вирусу победить нас. Мы преодолеем его, если продолжим соблюдать ограничения и увидим снижение заболеваемости. Мы можем рассмотреть вопрос о постепенном ослаблении ограничений в конце февраля - начале марта", - сказал он.

Премьер-министр признал, что наряду с ограничениями важен вопрос о мерах поддержки. Правительство вместе с Банком Латвии, Латвийской конфедерацией работодателей и Латвийской торгово-промышленной палатой достигло соглашения о предоставлении предприятиям более широкой поддержки. Также планируется расширить базу предприятий, которые смогут претендовать на пособия.