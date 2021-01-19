Ограничения продлены до 7 февраля, все школьники будут учиться удаленно
Foto: LETA

Существующие ограничения будут продлены до 7 февраля, сообщил во время пресс-конференции премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство).

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Решение о продлении ограничений концептуально одобрило правительство и Совет по кризисному управлению. Окончательное решение будет принято в четверг, 21 января, на заседании правительства.

Министр образования Илга Шуплинска (НКП) в своем Twitter сообщила, что на следующей неделе возобновится учеба в младших классах, но, по крайней мере, до 7 февраля она будет проходить удаленно. Это необходимо для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, указала министр.

Уже сейчас удаленная учеба возобновилась у учеников старше четвертого класса, а также у студентов профессиональных школ и вузов.

Министр финансов Янис Рейрс (Новое Единство) на вопрос портала Delfi о продлении ограничений указал, что это включает в себя комендантский час по выходным.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) указал, что сейчас нет основания смягчать ограничения.

“Я призываю латвийское общество понять всю серьёзность ситуации. В больницах большое число тяжелобольных пациентов Covid-19 и есть тенденция роста, перегрузка больниц в краткосрочной перспективе не решится. Поэтому от нас самих зависит, удастся ли нам остановить не только рост заболеваемости, но и двигаться в сторону снижения заболеваемости”, - сказал Павлютс. Министр призвал общество выдвинуть себе цель - добиться существенного снижения заболеваемости. “Сейчас говорить о пересмотре ограничений нет основания, так как мы находимся в абсолютно критической ситуации”, - заявил Павлютс.

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