Ограничения в ближайшие две недели не пересмотрят — особенно на услуги в помещениях

Заболеваемость Covid-19 в Латвии остается высокой, и пересматривать ограничения не стоит как минимум в ближайшие две недели, заявил Латвийскому радио министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" сказал, что в Латвии определенно не стоит возобновлять оказание таких услуг, которые проводятся в помещении и позволяют двум людям контактировать дольше, чем в течение 15 минут.

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Министр здравоохранения воздержался от прогнозов о пересмотре ограничений, но, по его мнению, только через две недели можно говорить о каких-либо смягчениях в сфере образования, торговли и красоты.

По его словам, правительство на этой и следующей неделе будет работать над планом смягчения ограничений. В числе прочего предлагается ввести новую политику тестирования, которая поможет констатировать, где сильнее всего распространяется вирус.

По словам Уги Думписа, о смягчениях нужно говорить тогда, когда кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней снизится до 200 — а пока что у Латвии один из худших показателей в Евросоюзе. Главная причина в том, что латвийцы не могут понять, что нужно избегать контактов с другими людьми в помещении. Когда заболеваемость снизится, первое, к чему нужно вернуться — это очное обучение начальных классов. Он не исключает, что предложенный Министерством образования региональный подход к открытию школ может сработать, однако, считает он, его нужно как следует оценить.

Как сообщалось, Латвийская ассоциация специалистов по уходу за красотой и Латвийская ассоциация косметологов собираются обратиться в Конституционный суд, а президент Латвийской ассоциации торговли Хенрик Данусевич сообщил, что может присоединиться к ним.