Ограничения в транспорте: ребенок прождал автобус два часа
Foto: LETA

Четвероклассник Лиепайской 5-й средней школы, у которого уроки закончились около 14 часов, домой в Военный городок вернулся только в 16 часов. Как рассказала его мама, все автобусы этого маршрута проезжали мимо, т. к. были заполнены на 50%.

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По данным "Курземес вардс", многие дети после уроков идут пешком домой в Лаумовский район, что, по ее мнению, не очень хорошо.

"Если станет холоднее, то будет совсем ужасно. Могли бы пустить автобус большей вместимости", — сказала мама мальчика.

Директор Лиепайского агентства общественного транспорта Олев Зутис отметил, что автобусов малой вместимости не так много, поэтому они не могут в большем количестве курсировать на маршрутах. Он понимает ситуацию, так как в этих автобусах только 19 сидячих мест, а сейчас можно заполнять транспортное средство только наполовину.

Агентство общественного транспорта продолжит анализировать ситуацию. Зутис призвал жителей сообщать им о возникающих проблемах.

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