Ограничения въезда для россиян с шенгенскими визами: решение Кабмина вступило в силу

Решение Кабинета министров, которое ограничивает въезд граждан России с шенгенскими визами в Латвию в связи с несущественными причинами, например, в целях туризма или отдыха, вступило в силу в связи с его публикацией в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), Кабмин в четверг, 8 сентября, принял решение об ограничении въезда для граждан России в Латвию при пересечении внешней границы Европейского союза (ЕС).

В МИД подчеркнули, что свободное передвижение граждан страны-агрессора, особенно в туристических целях, в период, когда вооруженные силы этой страны вторглись в Украину, не только аморально, но и создает угрозу общественному порядку и безопасности как на уровне политических провокаций и бытовой агрессии.

Новое регулирование будет предусматривать ряд исключений. В том числе, въезд не будет запрещен политически преследуемым лицам или в случаях других гуманитарных ситуаций. Въезд будет разрешен обладателям вида на жительство Европейского Союза, страны Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации или долгосрочной визы государства-члена Шенгенского соглашения.

Также въезжать смогут лица, являющиеся членами семей (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки) граждан Латвии, а также стран ЕС, EEA и Швейцарии, лица, осуществляющие международные грузовые или пассажирские перевозки, моряки, лица, получившие визу по гуманитарным соображениям, например, чтобы навестить тяжелобольного родственника или присутствовать на похоронах.

Въезжать в Латвию смогут сотрудники аккредитованных дипломатических миссий России и члены их семей, дипломатические курьеры или курьеры ad hoc, а также лица, направляющиеся в посольство России в Латвии с краткосрочной миссией для оказания технической поддержки.

Въезд разрешен сотрудникам российских дипломатических представительств, следующим через территорию Латвии транзитом для выполнения служебных функций, в том числе членам их семей, и лицам, следующим через территорию Латвии транзитом и направляющимся в краткосрочную командировку для оказания технической поддержки в посольстве России.

Как сообщалось, дипломатические и консульские представительства Латвии за границей с 25 февраля прекратили прием заявлений на получение виз от граждан России. Заявления принимались только в исключительных случаях, при наличии гуманитарных соображений, например, тяжелая болезнь или похороны близкого родственника, угроза личной безопасности, а также от членов семей граждан Латвии и других стран ЕС.

Постановление правительства вступит в силу 19 сентября и будет действовать до 30 июня следующего года.