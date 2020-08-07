Ограничено число людей, которые смогут находиться на территории Аглонской базилики

Максимальное число лиц, которые смогут находиться на территории Аглонской базилики с 11 по 13 августа, составит 400, сообщили агентству LETA в Министерстве юстиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В свою очередь 14 августа с 7:00 до 13:30 и 15 августа с 7:00 до 10:00 на территории смогут находиться не более 500 человек.

При этом 14 августа с 19:00 и 15 августа с 12:00 на территории Аглонской базилики смогут находиться до 3000 человек. В этом время Сакральная площадь базилики будет разделена на сектора, чтобы обеспечить дистанцию между людьми.

В министерстве подчеркнули, что во время праздников территория Аглонской базилики будет огорожена и будет контролироваться представителями ответственных учреждений.

Паломники должны заранее зарезервировать места ночлега, ведь они будут обеспечены только 500 лицам. Те, кто желает остаться в Аглоне на ночь, могут связаться с приходом Аглонской базилики.

Во время праздников на территории священных мест не будет проводиться торговли и не будут предлагаться услуги общественного питания.