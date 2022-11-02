В среду ограничено оказание услуг на Рижской автостанции, свидетельствует сообщение на домашней странице компании.
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Это связано с техническими проблемами на строительном объекте Rail Baltica, который находится в непосредственной близости.
На данный момент идут работы по устранению аварийной ситуации.
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