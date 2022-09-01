Огре призывает Кабмин объявить режим ЧС: в крае возникла плачевная ситуация с общественным транспортом

В четверг, 1 сентября, депутаты Огрской краевой думы на внеочередном заседании единогласно решили потребовать у Кабинета министров объявления чрезвычайной ситуации в крае в связи с критической ситуацией с обеспечением общественного транспорта на его административной территории, сообщили агентству LETA в самоуправлении.

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Как заявил председатель думы Эгил Хелманис, ситуация плачевна. Только сегодня утром он получил сообщение о том, что на новый маршрут, соединяющий Туркалне, Тинужи и Икшкиле с Огре, автобус не вышел.

Председатель думы напомнил, что самоуправление края обращалось в Минсообщения, отвечающее за общественный транспорт, с просьбой навести порядок, но ответа не получено и улучшений нет. Как подчеркнул Хелманис, в настоящее время услуги общественного транспорта в крае не обеспечиваются и люди не могут на него рассчитывать.

"Государство не выполняет свои функции. Если это продолжится, люди перестанут пользоваться общественным транспортом, маршруты будут закрыты", — заявил руководитель краевой думы.

Хелманис пояснил, что решение просить объявления чрезвычайной ситуации связано с множеством случаев за последний месяц — в день отменялось почти по 40 рейсов, в результате чего люди, в том числе 80-летние жители края, не могли добраться до врачей, к которым они записались за несколько недель, люди опаздывали на работу, а дети не могут добраться в школы, при этом в большинстве случаев никакой информации об отмене рейсов на сайте обслуживающего маршруты перевозчика Liepājas autobusu parks нет.

"Мы больше не можем этого терпеть, это издевательство над жителями Огрского края, угроза безопасности и даже их жизни", — выразил возмущение Хелманис, добавив, что сегодня утром был организован муниципальный транспорт, чтобы дети могли добраться в школы на День знаний.

Как сообщалось ранее, в Огрском крае длительно наблюдаются проблемы с обеспечением автобусных рейсов на маршрутах, обслуживаемых Liepājas autobusu parks. Предприятие объясняет трудности с выполнением рейсов нехваткой водителей автобусов. Для обеспечения рейсов временно обслуживание части маршрутов было передано предприятиям Latvijas sabiedriskais autobuss и Nordeka, а Автотранспортная дирекция предупредила Liepājas autobusu parks о возможном расторжении договора об обеспечении перевозок в крае.