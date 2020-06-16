Огромное пятно пальмового масла в Балтийском море: штрафа не последует

Появившееся в понедельник в Балтийском море загрязнение не опасно, штрафа в связи с ним не будет, сообщил Департамент охраны окружающей среды (ДООС) Литвы.

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"Штрафа не будет, не было нарушения, а загрязнения неопасной категории сами полностью растворяются", — сообщила BNS представитель ДООС по связям с общественностью Юргита Ясюнене.

В понедельник Служба береговой пограничной охраны Латвии проверила танкер "ION M" — были проверены протоколы осмотра емкостей после разгрузки судна и записи журнала регистрации жидких грузов.

Было установлено, что судно перевозило пальмовое масло, которое причисляется к неопасным загрязняющим веществам, а в понедельник после разгрузки емкости вымыли подогретой морской водой и спустили ее в море.

Экологи утверждают, что международные документы не запрещают сброс в море таких стоков, однако экипаж судна не следовал хорошим правилам. Согласно указу министров окружающей среды и транспорта Литвы по поводу таких отходов и остатков грузов, подобные стоки должны приниматься в Клайпедском порту без дополнительной платы.

Такой порядок, по данным департамента, действует и в других государствах Балтийского моря.

Как сообщает ДООС в понедельник, танкер "ION M", который зашел примерно на 56 километров в воды Литвы из вод Латвии, оставил за собой грязное пятно, треть которого находится в литовских водах.

Размеры пятна — около 5 кв. м. Загрязнение зафиксировал спутник "Sentinel" Европейского агентства безопасного судоходства.