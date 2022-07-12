Огромные лужи и затопленные улицы: горожане жалуются на последствия дождя в Риге
Foto: LETA

В Центр управления дорожным движением Рижской думы в течение всего дня поступают заявления от жителей столицы об огромных лужах и затопленных участках улиц, сообщили порталу Delfi в Департаменте сообщения муниципалитета.

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Обслуживающая рижские улицы компания сейчас занимается обследованием улиц, чтобы в случае необходимости очистить территории от наносов мусора, которые замедляют отвод дождевой воды.

На данный момент в Риге работает 10 единиц техники для откачивания воды, которая, по словам представителей думы, направляется во все места, откуда поступают заявки от горожан.

Техника была направлена на улицу Ата, несколько линий в Чиекуркалнсе, проспект Виестура, перекресток улиц Картупелю и Малу, улицу Гайгалас за улицей Силикату, несколько улиц в Болдерае, улицу Лиелвардес около улицы Дзелзавас, а также на улицу Кр. Барона 10.

Жители также сообщают о вызванных проливным дождем неудобствах в социальной сети Twitter.

"Ой, как мило! Проходя по туннелю Ханзас на Кипсале пешеход может и помыться заодно. Не сняла пару счастливчиков, кто попал под душ", — написала Иева.

"Почему слив сточных вод находится прямо над тротуаром?", — указал другой пользователь.

В воскресенье, 10 июля, рижские улицы также были затоплены, кроме того, затопило и торговый центр Domina Shopping.

В торговом центре порталу Delfi пояснили, что в воскресенье было затоплено лишь несколько магазинов, однако "теоретически это могло создать риски для безопасности электроустановок".

"Мы вовремя провели эвакуацию, устранили все риски, провели работы по уборке и в понедельник утром открыли Domina Shopping в обычном рабочем режиме", — рассказал технический директор торгового центра Эдгарс Экис, добавив, что сейчас нет информации о повреждениях имущества или товаров из-за затопления магазинов.

Также в Domina Shopping подчеркнули, что причиной затопления стали не недостатки инфраструктуры торгового центра, а "неспособность системы городской канализации поглотить такое количество дождевой воды — все прилегающие улицы были сильно затоплены".

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