Огромный астероид приблизится к Земле в эти выходные

В эти выходные между орбитами Земли и Луны пролетит астероид, достаточно большой, чтобы разрушить целый город, сообщает BBC.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Объект, получивший название 2023 DZ2, был обнаружен месяц назад. В субботу он пролетит 515 000 километров от Луны, а через несколько часов пролетит мимо Земли на расстоянии около 68 000 километров. По данным BBC, такой огромный астероид, который имеет диаметр от 40 до 90 метров, редко подходит так близко к планете.

По данным НАСА, это важная возможность для астрономов расширить свои знания об астероидах, если будет обнаружен опасный объект, который может столкнуться с Землей.

"Нет никаких шансов, что этот "убийца городов" столкнется с Землей, но его приближение к Земле дает прекрасную возможность для наблюдений", — сказал Ричард Мойсл, глава планетарной защиты Европейского космического агентства.

Поскольку астероид будет находиться всего в 68 000 км от Земли, его можно будет увидеть в бинокли и небольшие телескопы по всему миру. Ожидается, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на платформе The Virtual Telescope Project.

Упомянутый астероид вернется на орбиту Земли в 2026 году, но ученые заверяют, что и тогда он вряд ли будет угрожать планете.