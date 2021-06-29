Огрский мост был подсвечен цветами венгерского флага — в знак солидарности с позицией Венгрии по ЛГБТ

Поздним вечером понедельника, 28 июня, мэр Огре Эгилс Хелманис (Национальное объединение) выложил на своей странице в Facebook фото Огрского моста, подсвеченнного цветами флага Венгрии. "В своей терпимости мы зашли слишком далеко! Есть границы, которые нельзя и не нужно преступать", — написал мэр в сопровождающем тексте.

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Напомним, что 24 июня в Брюсселе премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") наряду с еще 16 главами правительств стран-участниц ЕС подписал открытое письмо в поддержку ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и т.д.). Письмо стало реакцией принятие Венгрией закона, который Еврокомиссия оценивает как фактическое введение запрета на получение молодежью информации о вопросах, связанных с ЛГБТ.

Национальное объединение осудило действия Кариньша, заявив, что он не должен свое личное мнение распространять от имени всего Латвийского государства.

Критикуя действия Кариньша, мэр Огре написал в Facebook: "Однако государство — это прежде всего его люди, его граждане. И это тот самый случай, когда я осмелюсь сказать, что мнение большинства людей прямо противоположно тому, что выражают руководящие должностные лица". Хелманис также призывает отделять "иную сексуальную ориентацию от того идеологического политического движения, которое, используя вопрос ориентации, стремится обрести власть и трансформировать общество".

"Без ограничений смешивая все цвета радуги, мы получим только темное пятно, поэтому всегда важно понимать, что есть моменты, когда нельзя терпеливо молчать или проявлять равнодушие, если мы хотим остаться в согласии с собой и без стыда смотреть в глаза своим детям и внукам! Поэтому в этот вечер, в знак солидарности, Огрский мост подсвечен цветами флага Венгрии! Таково мое убеждение", — указал Хелманис.

В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш еще в понедельник обозначил свою позицию:

"Я публично подписал (открытое письмо) и защищаю — и буду это делать это в любое время суток — основные ценности Европейского Союза, в том числе, терпимость и борьбу с дискриминацией. Вступая в ЕС, мы засвидетельствовали как государство засвидетельствовали то, что не можем и не должны дискриминировать ни одного жителя по признаку пола, национальности, религиозного выбора или сексуальной ориентации. Это основные ценности ЕС, и как как руководитель правительства взял обязательства их отстаивать и прододжу их отстаивать в любое время суток".