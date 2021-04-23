Охотникам в Латвии не разрешают пройти курсы первой помощи: теперь часть не может приобрести оружие

Начинающие охотники по всей Латвии сталкиваются с проблемой, связанной с ограничениями из-за Covid-19, — невозможно купить оружие, потому что курсы первой помощи разрешено проходить только определенным группам претендентов. В список не вошли водители, получающие права категории "В", и охотники, пишет газета Latvijas avīze.

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Представитель центра творческих идей Spare, преподаватель курсов первой помощи и охотник Андрис Бишофс весьма озабочен будущим. "Я не понимаю, почему водители категории "B", для которых легковое авто чаще всего является и рабочим транспортом, а также охотники, которых власть обязала проводить контроль популяции животных, сейчас дискриминируются?" — заявляет он.

В свою очередь глава Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс подчеркивает: "На данный момент моя единственная рекомендация — подождать. Я очень надеюсь, что в связи с возрастающим интересом к вакцинации и ростом количества вакцинированных людей во многих отраслях нашей жизни ситуация нормализуется. Этот абсурд когда-то должен закончится". В свою очередь председатель правления Латвийского союза охотников Янис Бауманис не понимает, почему нельзя проходить эти курсы дистанционно.