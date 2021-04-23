Охотникам в Латвии не разрешают пройти курсы первой помощи: теперь часть не может приобрести оружие
Foto: LETA

Начинающие охотники по всей Латвии сталкиваются с проблемой, связанной с ограничениями из-за Covid-19, — невозможно купить оружие, потому что курсы первой помощи разрешено проходить только определенным группам претендентов. В список не вошли водители, получающие права категории "В", и охотники, пишет газета Latvijas avīze.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Представитель центра творческих идей Spare, преподаватель курсов первой помощи и охотник Андрис Бишофс весьма озабочен будущим. "Я не понимаю, почему водители категории "B", для которых легковое авто чаще всего является и рабочим транспортом, а также охотники, которых власть обязала проводить контроль популяции животных, сейчас дискриминируются?" — заявляет он.

В свою очередь глава Латвийской ассоциации охотников Харальд Барвикс подчеркивает: "На данный момент моя единственная рекомендация — подождать. Я очень надеюсь, что в связи с возрастающим интересом к вакцинации и ростом количества вакцинированных людей во многих отраслях нашей жизни ситуация нормализуется. Этот абсурд когда-то должен закончится". В свою очередь председатель правления Латвийского союза охотников Янис Бауманис не понимает, почему нельзя проходить эти курсы дистанционно.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур