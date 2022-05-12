Охотников могут привлечь к укреплению системы гособороны

В Латвии уже в ближайшее время к системе государственной обороны можно было бы привлечь и охотников, поскольку они обладают необходимыми навыками, знаниями и снаряжением. Охотники хорошо знают территорию лесов, а также способны быстро реагировать в неожиданных ситуациях, пишет LSM.lv со ссылкой на ReTV.

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По словам опытного охотника Яниса Энце, охотники смогли бы стать серьезными помощниками в гособороне. Он подчеркнул, что охотники сейчас очень хорошо экипированы и даже в экстремальных погодных условиях они готовы ждать в укрытии.

Председатель правления Союза охотников Латвии Янис Бауманис указал, что охотники отлично знают сеть местных лестных дорог и троп. У них есть и внедорожники, и огнестрельное оружие.

"Есть также различные приборы ночного видения и тепловизоры. Это камеры, которые размещаются у кормушек животных. Также их можно разместить у дорог и мостов. Камеры отправляют снимки того, что или кто перемещается по дороге", — отметил Бауманис.

Для того, чтобы в кризисной ситуации охотники могли подключиться к гособороне, в настоящее время совместно с Земессардзе планируется организовать обучающие семинары. В занятиях на добровольной основе сможет участвовать любой охотник — на получение знаний о комплексной гособороне понадобится примерно неделя.

Охотник Янис Энце признал, что такая программа была бы полезной для охотников, поскольку не все могут присоединиться к Земессардзе из-за возраста или состояния здоровья.

Для того, чтобы подать заявку на обучение, которые будут проходить в регионах Латвии, необходимо заполнить анкету. Ее можно найти на сайте Союза охотников. В целом сейчас в Латвии зарегистрировано около 22 тысяч охотников.