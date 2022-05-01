Охрану Банка Латвии могут доверить военным НВС

Сейм передал на рассмотрение комиссий поправки к трем законам, которые предусматривают передать под охрану Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) недвижимость Банка Латвии (БЛ) и охрану перевозки наличных денег, осуществляемых БЛ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поправки будут внесены в закон "О Банке Латвии", закон "О земессардзе ЛР" и закон "О Национальных вооруженных силах".

Целью законопроектов является поручить Военной полиции по требованию Банка Латвии заниматься обеспечением физической охраны объектов Банка Латвии, сопровождением и охраной перевозки наличных денег и обеспечением физической охраны недвижимости Банка Латвии. И в случае необходимости привлекать для этих целей другие подразделения НВС или земессаргов.

Эти изменения также предусматривают внедрение цифровых и других технических решений, вследствие чего Банку Литвы будет нецелесообразно продолжать поддерживать уровень подготовленности личного персонала, обеспечивающего физическую охрану и безопасность БЛ, на уровне подготовленности и вооруженности эквивалентного НВС Латвии.