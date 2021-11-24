Охват вакцинацией в Латгале вырос, но остается самым низким в Латвии

Хотя доля вакцинированного от Covid-19 населения за последний месяц быстрее всего — на 11 процентных пунктов — увеличилась в Латгале, охват вакцинацией в этом регионе по-прежнему значительно отстает от остальной части страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

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ЦСУ собрало данные о лицах, которые завершили вакцинацию к 17 ноября, и статус полностью вакцинированного вступит у них в силу 1 декабря.

В целом по стране доля населения, полностью вакцинированного от Covid-19, за последний месяц увеличилась на 9 процентных пунктов до 57%.

В регионах Латвии рост вакцинации за последний месяц составил от 8 до 11 процентных пунктов. Самый быстрый рост наблюдался в Латгале, где уровень вакцинации увеличился на 11 процентных пунктов — с 37% до 48%. Охват вакцинацией увеличился на 10 процентных пунктов в Земгале (с 46% до 56%) и Курземе (с 47% до 57%), на 8 процентных пунктов в Риге (с 51% до 59%), в Рижском регионе и Видземе (с 52% до 60%).

Самая высокая доля вакцинированных среди городов государственного значения по-прежнему в Валмиере — 64%, рост за месяц составил 7 процентных пунктов. На втором месте по количеству вакцинированных Юрмала — 60% (+8 процентных пунктов), на третьем месте Рига — 59% (+8 процентных пунктов) полностью вакцинированных жителей.

Ситуация в Елгаве и Лиепае соответствует среднему уровню по Латвии — 57% населения этих городов полностью вакцинированы, и в обоих городах рост в прошлом месяце составил 9 процентных пунктов. В Вентспилсе вакцинированы 56% населения (+11 процентных пунктов), в Даугавпилсе — 51% (+11 процентных пунктов), в Екабпилсе — 51% (+12 процентных пунктов), в Резекне — 48% (+11 процентных пунктов).

В возрастной группе старше 60 лет полностью вакцинированы 63% населения, и за последний месяц их доля увеличилась на 9 процентных пунктов. Самый высокий охват вакцинацией пожилых людей в Видземе — 70% (+7 процентных пунктов за месяц), в Рижском регионе — 68% (+8 процентных пунктов) и Курземе — 65% (+9 процентных пунктов). Доля вакцинированных пожилых людей в Земгале составляет 63% (+8 процентных пунктов), в Риге — 62% (+9 процентных пунктов), в Латгале — 50% (+11 процентных пунктов).

По данным ЦСУ, рост охвата вакцинацией в октябре составил 7 процентных пунктов, в сентябре — 4 процентных пункта, в августе — 5 процентных пунктов.