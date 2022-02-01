Охват вакцинацией жителей старше 60 лет — более 80%; за неделю — 74 сообщения о побочных эффектах
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С 22 по 28 февраля получены 74 сообщения о побочных эффектах после получения вакцины от Covid-19. Из них 17 сообщений классифицированы как серьезны, одно из них — о летальном случае, сейчас собирается информация, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!).

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В 66 случаях о побочных эффектах после вакцинации получены от пациентов, в 8 — от медиков.

На данный момент как минимум первую дозу вакцины 70,6% жителей Латвии (более 1,337 млн. человек). Полностью привиты 68% населения (1,287 млн человек). Бустерную дозу уже сделали 23,5% жителей страны (444 тысячи человек).

В сутки производилось на минувшей неделе в среднем 5 189 инъекций в сутки.

Темп вакцинации — как первичной, так и бустерной — неуклонно снижается. На минувшей неделе инъекцию получили 36 тысяч человек, из них 29 тысяч — бустерную вакцину. В начале января в неделю делалось 72 тысячи инъекций, из них 57 тысяч — бустерных.

Ключевая задача, по словам Павлютса, вакцинация людей старше 60 лет. Чтобы достичь охвата в 90% привитых жителей в этой возрастной группе необходимо начать вакцинацию 45 700 сениоров. Сейчас охват вакцинацией людей старше 60 лет составлят 81,3%.

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