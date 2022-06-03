Около 15% латвийцев в возрасте от 15 до 64 лет страдают от депрессии

Ежегодно в Латвии 14,6% или 270 205 человек в возрасте от 15 до 64 лет страдают от депрессии или депрессивных симптомов, говорится в "Карте оценки депрессии" Центральной, Восточной Европы и стран Балтии.

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"Карта оценки депрессии" разработана, чтобы привлечь внимание к лечению депрессии в Центральной, Восточной Европе и странах Балтии, с целью призвать заинтересованные стороны уделять приоритетное внимание уходу за пациентами и доступу к качественному лечению депрессии.

В "Карте оценки депрессии" говорится, что в еще допандемийном 2019 году в Латвии в результате самоубийства или преднамеренного членовредительства погибли 18,1 человека на 100 000 жителей. Депрессия могла быть причиной до 80% этих смертей.

Также составители карты указывают, что в 2019 году на 100 000 жителей Латвии приходилось 15,88 психиатра.

Латвия по-прежнему входит в число стран Европейского Союза с самым высоким уровнем самоубийств. Например, в 2019 году, по данным Евростата, Латвия занимала шестое место в Европейском союзе по количеству суицидов.

В 2018 году общие расходы на здравоохранение в Латвии на душу населения составили 936,2 евро, что является одним из самых низких показателей среди стран ЕС.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессией в ЕС страдают более 40 миллионов человек или 4,3% европейцев. Учитывая психологическое воздействие Covid-19, глобальная распространенность тревоги и депрессии увеличилась на 25% только в первый год пандемии, но, вероятно, будет еще выше.

Более 2,4 миллиона человек в Центральной, Восточной Европе и странах Балтии страдают депрессией. Эксперты отмечают, что хотя этот показатель высок, о депрессии сообщается очень мало, поскольку проблемы с психическим здоровьем по-прежнему стигматизированы в этом постсоциалистическом регионе. По местным данным, большинство случаев депрессии остаются без лечения.