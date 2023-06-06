Около 20% записавшихся в службу гособороны молодых людей могут не пройти проверку здоровья

Примерно 20% молодых людей, подавших заявления на поступление в службу государственной обороны (СГО), могут не пройти проверку здоровья, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении руководитель Центра рекрутирования и отбора Национальных вооруженных сил Рихард Розенбаумс.

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В СГО записались 488 молодых людей, и процесс отбора еще продолжается. Точное число молодых людей, которые будут призваны в СГО, станет известно во второй половине июня.

По словам Розенбаумса, ожидается, что отсев по состоянию здоровья составит от 20% до 25% призывников.

Как сообщалось, 5 апреля Сейм принял закон о СГО, устанавливающий обязанность ее прохождения для каждого гражданина Латвии мужского пола в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или в течение одного года после окончания учебного заведения, но не позднее, чем до достижения 24-летнего возраста. Девушки в возрасте 18-27 лет могут служить в СГО добровольно.

Первый призыв состоится 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба станет обязательной.