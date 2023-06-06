Около 20% записавшихся в службу гособороны молодых людей могут не пройти проверку здоровья
Foto: Aizsardzības ministrija

Примерно 20% молодых людей, подавших заявления на поступление в службу государственной обороны (СГО), могут не пройти проверку здоровья, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении руководитель Центра рекрутирования и отбора Национальных вооруженных сил Рихард Розенбаумс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В СГО записались 488 молодых людей, и процесс отбора еще продолжается. Точное число молодых людей, которые будут призваны в СГО, станет известно во второй половине июня.

По словам Розенбаумса, ожидается, что отсев по состоянию здоровья составит от 20% до 25% призывников.

Как сообщалось, 5 апреля Сейм принял закон о СГО, устанавливающий обязанность ее прохождения для каждого гражданина Латвии мужского пола в течение одного года после достижения 18-летнего возраста или в течение одного года после окончания учебного заведения, но не позднее, чем до достижения 24-летнего возраста. Девушки в возрасте 18-27 лет могут служить в СГО добровольно.

Первый призыв состоится 1 июля этого года на добровольной основе, а с 1 января 2024 года служба станет обязательной.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Noskaties! Kā 'McDonald's' kolektīvā uzņem jauno māmiņu?
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi