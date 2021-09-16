Около 200 жилых домов в Риге имеют большие долги за отопление; батареи в этих зданиях согреются не сразу

С 15 сентября в домах, находящихся в управлении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), начали подключать отопление. Из 2600 жилых домов, управляемых RNP, примерно 200 зданий накопили долги за отопление. Жильцам домов-должников нужно принять решение, как они будут погашать долги — иначе батареи в квартирах могут остаться холодными.

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Во всех остальных домах, находящихся в ведении RNP — с учетом понижения температуры воздуха — c 15 сентября начали подключать отопление. С сентября этого года в Риге на 26% повысился тариф на отопление.

RNP напоминает, что действующее законодательство — неэффективно: если в доме есть несколько злостных неплательщиков, из-за которых скопился общий долг, то страдать будут и дисциплинированные соседи. В этом случае отопление может быть не подключено всему дому.

Общая сумма задолженностей домов, находящихся в управлении RNP, составляет примерно 700 тысяч евро, сообщил в программе Spried ar Delfi глава правления RNP Роландс Нейманис. По его словам, сумма долга гораздо меньше, чем в прошлом году, когда она составляла 2,6 млн евро.

RNP ведет переговоры с жильцами домов-должников. Им нужно определиться с тем, как они вернут долги: речь может идти, в том числе, и о том, что задолженности за отопление могут погасить долги из накоплений дома, признал Нейманис.

По словам главы RNP, большинство жильцов накапливают долги не из-за злонамеренности. Поэтому RNP информирует жителей и о том, какие возможности получать различные пособия предоставляет Рижская дума. Точной информации о том, сколько должников юридически имеют право на получение пособия, но все еще не обратились за такой помощью по незнанию, в распоряжении у RNP нет.