Около 600 украинских детей находятся в Латвии без родителей

Около 600 несовершеннолетних украинских беженцев находятся в Латвии без родителей, выяснило Латвийское телевидение.

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Чаще всего за таких детей отвечает кто-то из приехавших с ними взрослых. Например, в начале марта в Валмиеру приехала небольшая группа девочек-подростков, с которыми была их тренер по баскетболу, Мария. Изначально они думали, что поживут в Латвии максимум пару месяцев — но война затянулась, и девочки не видели родителей почти год.

14-летняя Даша из Одессы и 15-летняя Аня из Киева живут в одной комнате. Они ходят в латышскую школу, пытаются учить латышский, но это не так легко — поэтому параллельно они удаленно учатся в своих школах онлайн. Некоторые одноклассники девочек говорят по-русски, учителя тоже стараются объяснить темы — но общаются они в основном между собой.

Девочкам приходится быть взрослыми — готовить, убирать, с умом тратить деньги. Тренер Мария помогает как может, но таких девочек у нее на попечении шесть, плюс еще трое своих детей. За еще шестью девочками присматривает второй тренер, Марина.

Такие ситуации не редкость, отмечает Латвийское телевидение. Глава Инспекции по защите детей Гунита Ковалевска рассказала журналистам, что было принято уже 900 решений о таком временном опекунстве. "Но надо понимать, что поток беженцев изменчивый, в начале войны он был больше, и решения об экстренной опеке принимались десятками в день. Сейчас это около 20 решений в месяц", — объяснила Ковалевска.

Большинство таких детей находится в Риге, и опекунов им назначает Рижский сиротский суд. Его представитель Яна Гутмане рассказала, что с этими детьми нелегко, они травмированы и многое повидали. "Есть один ребенок, который потерял единственного родителя. Есть ребенок, который видел, как родителя ранили на войне, у него на глазах", — рассказала Гутмане.

В основном без родителей в Латвию попадают украинские дети школьного возраста. Их родители или умерли, или по разным причинам остались в Украине. Заботу о них, как правило, берут на себя другие граждане Украины, которые приехали вместе с ними — тренеры, родственники, знакомые или друзья. В детдомах эти дети не живут.