Около "Арены Рига" собрались сотни счастливых латвийских фанов
Foto: LETA

Поздно вечером 21 мая вскоре после окончания матча чемпионата мира по хоккею Латвия - Канада (2:0) около "Арены Рига" собрались несколько сотен радостных латвийских фанов. Они решили вместе отметить сенсационную победу своей любимой сборной над канадцами.

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Хоккейный турнир начался без зрителей на трибунах, а все участники находятся в "пузырях", не имея возможности напрямую покидать "красную зону" и контактировать со внешним миром. Квартал вокруг "Арены-Рига" и Олимпийского спортивного центра по периметру огорожен забором, за который болельщики не имеют права заходить.

В стартовом матче чемпионата мира сборная Латвии обыграла канадцев со счетом 2:0. Эта победа стала исторической: впервые в рамках мировых первенств Латвия оказалась сильнее "Кленовых листьев". Ранее у Латвии против Канады были 11 поражений при одной ничьей (3:3 в 1997 году).

Вскоре после окончания матча около забора у "Арены-Рига" стали собираться поклонники национальной команды, некоторые были с флагами, приходили компаниями и с детьми. Рядом с аренов находились также несколько экипажей полиции.

Ближе к полуночи количество фанов насчитывалось несколько сотен. Они скандировали речевки, стучали в барабаны, гудели в трубки и пели гимн Латвии, при этом не слишком тщательно соблюдая социальное дистанцирование.

Дождавшись выхода на улицу команды, болельщики устроли им за забором шумовую авацию. Хоккеисты в ответ тоже приветствовали своих поклонников, а потом сели в автобус, чтобы отправиться в гостиницу Radisson Blu Latvija. После этого фаны стали расходиться по домам.

Несколько болельщиков сборной Латвии пришли к гостинице Radisson Blu Latvija, где встретили автобус с игроками. Кроме того, у канадского посольства в Латвии появились цветы. Их принесли латвийские фаны. Традиция приносить цветы к посольствам тех стран, которые были обыграны на чемпионате мира, появилась еще в конце ХХ века, когда сборная Латвии вышла в элитный дивизион.

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rus.DELFI.lv

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