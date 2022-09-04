Около Galerija Centrs установлены первые в Латвии "умные" велосипедные стойки

В Риге около главного входа в торговый центр Galerija Centrs для всех посетителей установлены бесплатные "умные" стойки для велосипедов Bikeep. Это первая велосипедная стойка в Латвии подобного уровня комфорта и безопасности.

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"Умная" стойка для велосипедов отличается от других повышенной безопасностью и уровнем комфорта. Она оснащена несколькими элементами безопасности: камерой круглосуточного наблюдения, громкой сигнализацией, усиленной металлоконструкцией, сигнал-сообщением владельцу транспортного средства и другими полезными функциями.

Умная подставка для велосипедов проста в использовании. Замок открывается и закрывается любой картой NFC/RFID или чипом, например, "картой лояльности", банковской картой, дверным чипом или с помощью приложения Bikeep. Использование приложения имеет свои преимущества: владелец может получить сигнал тревоги или сообщение о статусе велосипеда - продолжительность парковки, свободные места и т.д.

Чтобы поставить велосипед на стойку, необходимо приложить NFC-карту к сенсорному замку, вставить велосипед и закрыть замок. Чтобы забрать велосипед со стоянки, можно воспользоваться той же картой или чипом.

Foto: Bikeep

"Мы хотим обеспечить нашим посетителям высочайший уровень комфорта. Вам не нужно будет беспокоиться о своем велосипеде при посещении торгового центра, пока ваше транспортное средство находится в безопасности на "умной стойке", - говорит менеджер т/ц Galerija Centrs Санита Кригере.

Bikeep — эстонская технологическая компания, основанная в 2013 году. С 2013 года она устновила свыше 3500 "умных" велосипедных стоек в 30 странах, суммарно ими воспользовались более миллиона человек. В Латвии компанию Bikeep представляет viedpilsēta.lv.