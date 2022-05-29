Около Рижской 71-й школы снесен памятник воинам советского авиаполка

В Риге около здания 71-й средней школы убран памятник воинам советского авиаполка. Памятный камень был установлен в 70-х годах прошлого века.

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Во дворе Рижской 71-й средней школы многие десятилетия находился памятник воинам 15-го истребительного авиационного Оршанского Краснознаменного ордена Суворова II степени полка имени Ф. Э. Дзержинского. В середине мая памятный камень был снесен.

На 22 июня 1941 года советский 15-й истребительный авиаполк базировался в Алитусе, Поцунай, Венчай (Литва), имея в своем составе 82 самолета И-153 и И-15 бис, а также 62 самолета МиГ-3.

Авиаполк приступил к боевым действиям 22 июня 1941 года. Вечером 22 июня он перелетел на аэродром близ Митавы, где потерял 40 МиГ-3. Уже на 29 июня 1941 года в строю оставались лишь 6 самолетов Миг-3. Полк действовал в Прибалтике до 12 июля 1941 года, после чего был отведен на переформирование в Рязань.