Оконательный итог: сегодня состоится пересчет голосов на трех участках в Риге
Foto: LETA

Рижская городская избирательная комиссия проведет пересчет голосов на трех участках в столице, добавив голоса избирателей, которым были выданы непроштампованные конверты, сегодня в 17.30.

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Как сообщалось, после подсчета голосов на состоявшихся 29 августа выборах в Рижскую думу на трех участках были обнаружены ошибочно выданные избирателям конверты без печатей, которые были признаны недействительными. Некоторые из участвовавших в выборах партий в связи с этим оспорили их итоги.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова, пересчет голосов городская комиссия организует на 1-м этаже Рижского дома конгрессов (ул. Кр. Валдемара, 5). Пересчет голосов будет осуществляться комиссиями 74-го, 97-го и 144-го избирательных участков.

За пересчетом смогут наблюдать уполномоченные представители кандидатских списков и СМИ. Представители СМИ для участия в мероприятии должны заранее зарегистрироваться в ЦИК.

В соответствии с решением Административного окружного суда, который обязал ЦИК обеспечить пересчет голосов на избирательных участках номер 74, 97 и 144, где было обнаружено более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, ЦИК поручила Рижской городской избирательной комиссии организовать и проконтролировать пересчет голосов на этих участках, к которым необходимо добавить голоса с ранее признанных недействительными бюллетеней.

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Выборы в Рижскую думу 2020 ЦИК
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