Окрестности вокзала в Риге перестроят под Rail Baltica: что изменится

В конце января начнутся строительные работы по интеграции железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги. До конца года в районе Центрального вокзала перестроят три перекрестка и создадут современную инфраструктуру для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Бюджет проекта интеграции – 28 миллионов евро, большая часть этих средств (23,8 миллиона)выделена из Европейских фондов когезии.
Что изменится?
Набережная генерала Радзиня
Набережную ожидает полная перестройка, которая включает в себя все подземные и прочие инженерно-технические коммуникации – наружные сети водоснабжения и канализации, системы газоснабжения, электроснабжения, распределительные сети и прочее. На улице Гоголя также заменят сети теплоснабжения.
Зона перестройки охватывает всю набережную генерала Радзиня от улицы 13 января до улицы Езусбазницас, а также территории, прилегающие к Рижскому автовокзалу и Центральному рынку.
Перекрестки
В рамках проекта перестроят:
- перекресток набережной генерала Радзиня, набережной 11 ноября и улицы 13 января;
- перекресток набережной генерала Радзиня и улицы Тургенева;
- перекресток набережной генерала Радзиня и улицы Пушкина;
- перекресток улиц Тимотея и Тургенева;
- перекресток улиц Гоголя и Гайзиня.
Инфраструктура для пешеходов и велосипедистов
По всей длине набережной генерала Радзиня построят полноценную уличную инфраструктуру. На всем участке восстановят покрытие велосипедной дорожки, здесь также появится пандус для пешеходов и велосипедистов, который соединит улицу Маскавас с планируемым железнодорожным мостом Rail Baltica через Даугаву.
Пешеходный туннель на улице Гоголя возле Центрального рынка переоборудуют в стоянку для велосипедов.
Проект предусматривает более безопасные решения для пешеходов и велосипедистов, улучшение окружающей среды и озеленение.
Другие изменения
- На улицах Маскавас и Гоголя реконструируют контактные сети трамваев и троллейбусов;
- В рамках проекта реконструируют два моста через городской канал – на улице Маскавас и на набережной генерала Радзиня;
- На территории бывшего торгового центра "Титаник" у городского канала пройдут строительные работы. Чтобы у жителей был доступ к берегу канала, здесь построят лестницы, пандус и пирс.
Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллина до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час.
Строительство рижского центрального узла Rail Baltica ведется с ноября 2020 года. Рижский участок – один из самых сложных этапов проекта Rail Baltica во всей Балтии, так как железнодорожные пути пересекают весь город.
Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро.