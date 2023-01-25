Окрестности вокзала в Риге перестроят под Rail Baltica: что изменится

В конце января начнутся строительные работы по интеграции железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги. До конца года в районе Центрального вокзала перестроят три перекрестка и создадут современную инфраструктуру для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Бюджет проекта интеграции – 28 миллионов евро, большая часть этих средств (23,8 миллиона)выделена из Европейских фондов когезии.

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Что изменится?

Набережная генерала Радзиня

Набережную ожидает полная перестройка, которая включает в себя все подземные и прочие инженерно-технические коммуникации – наружные сети водоснабжения и канализации, системы газоснабжения, электроснабжения, распределительные сети и прочее. На улице Гоголя также заменят сети теплоснабжения.

Зона перестройки охватывает всю набережную генерала Радзиня от улицы 13 января до улицы Езусбазницас, а также территории, прилегающие к Рижскому автовокзалу и Центральному рынку.

Перекрестки

В рамках проекта перестроят:

перекресток набережной генерала Радзиня, набережной 11 ноября и улицы 13 января;

перекресток набережной генерала Радзиня и улицы Тургенева;

перекресток набережной генерала Радзиня и улицы Пушкина;

перекресток улиц Тимотея и Тургенева;

перекресток улиц Гоголя и Гайзиня.

Инфраструктура для пешеходов и велосипедистов

По всей длине набережной генерала Радзиня построят полноценную уличную инфраструктуру. На всем участке восстановят покрытие велосипедной дорожки, здесь также появится пандус для пешеходов и велосипедистов, который соединит улицу Маскавас с планируемым железнодорожным мостом Rail Baltica через Даугаву.

Пешеходный туннель на улице Гоголя возле Центрального рынка переоборудуют в стоянку для велосипедов.

Проект предусматривает более безопасные решения для пешеходов и велосипедистов, улучшение окружающей среды и озеленение.

Другие изменения

На улицах Маскавас и Гоголя реконструируют контактные сети трамваев и троллейбусов;

В рамках проекта реконструируют два моста через городской канал – на улице Маскавас и на набережной генерала Радзиня;

На территории бывшего торгового центра "Титаник" у городского канала пройдут строительные работы. Чтобы у жителей был доступ к берегу канала, здесь построят лестницы, пандус и пирс.

Проект Rail Baltica предусматривает прокладку железнодорожной линии с колеей европейской ширины от Таллина до границы Литвы и Польши. Протяженность магистрали составит 870 километров, поезда смогут курсировать по ней со скоростью 240 км в час.

Строительство рижского центрального узла Rail Baltica ведется с ноября 2020 года. Рижский участок – один из самых сложных этапов проекта Rail Baltica во всей Балтии, так как железнодорожные пути пересекают весь город.

Затраты на реализацию проекта Rail Baltica оцениваются в 5,8 млрд евро.