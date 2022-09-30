Октябрь начнется по-осеннему холодно и дождливо

Как и в прошлые дни, в конце недели и на новой неделю погодные условия будут определяться активностью циклонов. Погода будет преимущественно облачной, во многих местах будет идти дождь, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Ночью минимальная температура воздуха будет в пределах +3…+8 градусов, на побережье на несколько градусов теплее. Днем столбик термометра не превысит +15 градусов.

В субботу переменная облачность местами принесет кратковременный дождь, ночью осадки ожидаются в основном на Курземском побережье, а днем будет лить на внутренней территории страны. Ветер будет слабым, с утра местами сгустится туман. Ночью на большей части страны похолодает до +3…+7 градусов, более теплый воздух сохранится на побережье, где не будет холоднее +6…+9 градусов.

Днем максимальная температура воздуха будет в пределах +11…+14 градусов.

В воскресенье небо затянет облаками, осадков будет больше — во многих местах пройдет кратковременный дождь. Сохранится слабый ветер, ночью воздух остынет до +5…+10 градусов, а днем ​​будет не теплее +9…+13 градусов.

Новая рабочая неделя начнется в аналогичных погодных условиях. В понедельник также во многих местах пройдут дожди, небо прояснится только местами на западе. Ночью минимальная температура воздуха ожидается в пределах +6…+11 градусов, а днем ​​максимальная температура воздуха будет такой же, как и накануне.

Во вторник и в среду будет более сухо, только местами пройдут небольшие дожди. В эти ночи температура воздуха понизится до +3…+7 градусов, в прибрежных районах будет теплее, +6…+11 градусов, а днем — +10…+13 градусов.

Согласно актуальному прогнозу, во второй половине рабочей недели осадков будет больше. Будет дуть преимущественно слабый ветер, в четверг на побережье усилится южный ветер, местами порывистый. Ночью столбик термометра не опустится ниже +5 градусов, а днем ​​максимальная температура воздуха ожидается в пределах +9…+14 градусов.