Окунись и избавься от боли: в водоемах Латвии слишком высокий уровень концентрации медикаментов

Латвийские специалисты изучали уровень концентрации медикаментов в реках и озерах страны и пришли к ироничному выводу: нужно лишь зачерпнуть и пригубить речной воды, и можно считать, что вы приняли обезболивающее.

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Исследователь Латвийского института гидроэкологии Иева Путна-Нимане пояснила, что в рамках европейского проекта специалисты из Латвии и Литвы взяли образцы в 60 водоемах и водоочистительных установках для сточных вод в обеих странах.

"Было заранее понятно, что активные фармацевтические вещества будут обнаружены и в сточных водах, и в реках, куда стекают эти воды. Но оказалось, что количество этих веществ не только достигает не безопасного для окружающей среды уровня, но и превышает его", — отметила ученый.

В большей части взятых образцов констатировано существенное количество активных веществ ибупрофена, диклофенака и парацетомола. Также отмечена и высокая концентрация мельдония, метопропола (медикаменты от болезней сердца и кровообращения)и метформина (препарат для снижения уровня сахара в крови).

В общей сложности исследовано присутствие 25 медикаментов в водах, хотя подобных препаратов гораздо больше. Очистительные системы могут отфильтровать их лишь частично. По словам Путны-Нимане, очистительные системы в силах отфильтровать от 33% до 80% сточных вод.

Исследование показало, что уровень концентрации диклофенака в водах Латвии гораздо выше, чем обозначено в нормах ЕК. При среднем уровне 10 нанограмм на литр в Латвии зафиксировано 24 нанограмма на литр летом и 38 нанограмм на литр в зимнее время.

В рамках исследования будут проведены расчеты рисков, оказывающих негативное влияние на живые организмы и окружающую среду. На основании исследований будет создана база данных и разработана система оценки рисков.

"Потому что в окружающую среду попадает не только одно активное вещество, а что-то вроде коктейля. Это и тяжелые металлы, и различные соединения, и другие вещества, оказывающие негативное влияние на окружающую среду", — отмечает ученая.

Много говорится и о том что находящиеся в водах антибиотики могут вызвать резистенцию, иными словами, антибиотики больше не смогут работать в организме и защищать его от инфекций.

"Ежегодно производятся тысячи фармацевтических веществ, у каждого из них есть своя цель — нормализовать сердечную деятельность, уменьшить или устранить боли, успокоить. По ряду причин эти вещества, а также их новые соединения, могут по-разному влиять на живые организмы. Они могут влиять на деятельность гормонов, могут привести к появлению гермафродитов, могут понижать сердечную деятельность, а также вызвать и другие проблемы", — отмечает Путна-Нимане.

Как медикаменты попадают в воду? Специалисты отмечают, что существует три таких способа. Во-первых, неправильная утилизация медикаментов, когда люди их просто сливают с канализацию или выбрасывают вместе с бытовым мусором.

Во-вторых, часть медикаментов выходит из организма пациента — человеческий организм не в силах их полностью переработать, поэтому некоторая их часть также попадает в канализацию. В-третьих, некоторая часть ненужных медикаментов с оптовых предприятий и производств по выпуску лекарств попадают на полигоны для бытового мусора.

Для того, чтобы побудить жителей не выбрасывать лекарства в бытовые отходы, многие аптеки присоединились к акции "Природе таблетки не нужны", которая продлится до конца года. Жителей призывают ответственно принимать медикаменты, а ненужные препараты передавать в аптеки для правильной утилизации.

Перед тем, как отнести лекарства в аптеку, необходимо извлечь их из коробок, но не из блистеров. Флаконы от лекарств, блистеры, ампулы, тюбики нужно положить в пакет. При этом крышечки на упаковке должны быть крепко закручены. Аптеки, в которых можно сдать ненужные лекарства, можно найти по наклейке "Здесь принимают ненужные лекарства". В обязанности аптек не входит прием ненужных медикаментов, однако около 75% аптек Латвии делают это на добровольных началах.

"В Латвии утилизация ненужных медикаментов лежит на плечах частного сектора и без малейшей поддержки государства. Аптеки, принимающие от жителей эти медикаменты, делают это как социально ответственные предприятия", — указала исполнительный директор Латвийской ассоциации владельцев аптек Кристине Ючковича.

По ее мнению, государству необходимо делегировать эти функции аптекам, выделив соответствующее финансирование, но ответственная комиссия Сейма до сих пор ограничилась по этому вопросу лишь письмом в Минздрав и Министерство по вопросам окружающей среды и региональному развитию.

"Очевидно, этот вопрос не кажется слишком важным, чтобы его решать", — отметила Ючковича.