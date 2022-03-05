Олимпиец Денис Черковский: "Родной язык патриота Латвии не обязан быть латышским"

Четырехкратный участник Олимпийских игр (2000, 2004, 2008, 2012 годы) в современном пятиборье Денис Черковский призвал людей не молчать, высказывать свою точку зрения, а также попытаться вместе одолеть раскол латвийского общества. Потом может быть поздно.

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Delfi публикует текст обращения Дениса Черковского.

В моих паспортных данных указана национальность "русский". Но, как и у многих в Латвии, моя этническая принадлежность не столь однозначна. Хотите забавное? Мой отец всегда голосовал за Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, хотя ни он, ни моя мать не говорят по-латышски. Сам я вырос в Пурвциемсе, учился в рижской средней школе № 87, а потом в 17-й вечерней средней школы. Когда учительница начальных классов спросила у учеников, какую политическую силу поддерживают их родители, я единственный ответил — Народный фронт.

Нельзя сказать, что я вырос под влиянием русской культуры, но по-настоящему говорить по-латышски начал только в 25 лет. Я говорю и буду говорить со своими детьми по-русски, но они любят Латвию.

Мне понятно, что у многих русских до сих пор сохранилась обида за то, что им не дали гражданство в начале 90-х годов, потому что большая часть русских в то время выступала за независимую Латвию. К сожалению, эта обида передавалась из поколения в поколение, тормозила интеграцию и подталкивала людей к российскому информационному пространству, которое очень умело насаждало этим людям идеологию своей страны.

Я также понимаю обиду латышей, которым 50 лет советской оккупации пришлось жить под гнетом, в котором постепенно уничтожалась местная культура, насаждались чужие традиции.

Однако сегодня мы живем в 2022 году, и силой заставлять любить Родину нельзя и не нужно, это провоцирует только обратную реакцию. Кроме того, надо помнить, что далеко не все русскоязычные — русские. Сегодняшние события в Украине могут вбить еще один клин между двумя частями общества. Однако надо понимать, что данном случае речь идет не о латышах и русских, а противоречиях демократических ценностей и авторитарного режима.

Российские государственные телеканалы исповедуют единственную правду, выставляя остальной мир в роли врага. Однако если это так, то каким образом так много стран мира с разными политическими партиями и интересами договорились о санкциях против одной страны, где политическая власть остается неизменной на протяжении 22 лет. Как крупнейшие мировые компании, зачастую даже конкурирующие друг с другом, согласились уйти с российского рынка? Это не вызывает сомнений? Кому легче осуществлять эффективную массовую пропаганду — разным странам или одной стране?