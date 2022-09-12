Омбудсмен: дети не должны страдать из-за забастовки учителей

В борьбе учителей за право на справедливую зарплату и неспособности политиков обеспечить конституционный принцип было забыто самое главное - право ребенка на образование. У педагогов есть полное право реализовать план предстоящей бессрочной забастовки с 19 сентября, однако дети не должны страдать от этого, сообщили порталу Delfi в Бюро омбудсмена.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В данном случае сталкиваются два закрепленных в Сатверсме права — право учителей на забастовку и право детей на образование.

Омбудсмен Юрис Янсонс считает, что дети не должны пострадать от забастовки учителей — это обязанность государства и самоуправления дать детям образование. В свою очередь, в ситуации, когда оно не предоставляется, родители имеют полное право обратиться в муниципалитет и административный районный суд с иском о компенсационных механизмах.

"Предстоящая забастовка сотрудников сферы образования и науки во многом является следствием бездействия или нежелания наших политиков. Грустно наблюдать за тем, как в предвыборной атмосфере проходят политические игры вокруг такого серьезного и ответственного вопроса, как образование наших детей", — подчеркнул омбудсмен.

Янсонс не понимает, почему Латвийский профсоюз сотрудников образования и науки (LIZDA) дождался начала нового учебного года и предвыборного периода, чтобы начать забастовку и оказать давление на политиков, чтобы они выполняли написанное в Сатверсме в отношении прав о справедливой зарплате, а также другие правовые акты.

По словам Янсонса, учителя имеют полное право ратовать за справедливую зарплату, и риторика о некомпетентности политиков здесь неуместна. Однако время, выбранное для забастовки, ставит участников образовательного процесса, в данном случае учащихся и их родителей, в неравное положение. По сути, это шантаж, считает Янсонс. Интересы педагогов защищаются за счет образования детей, что, по мнению омбудсмена, недопустимо.

Министерству образования и науки следует уделять больше внимания вопросам политики образования, а не управлению деньгами между образовательными учреждениями — это обязанность самоуправлений, отметил омбудсмен.

"Это очередной раз, когда мы не можем договориться о решении государственно важных вопросов, в результате чего пострадает один из краеугольных камней — качество образования наших детей. Мы не должны забывать, что в последние два года образовательный процесс уже был сложным в связи с ограничениями из-за пандемии Covid-19 в образовательных учреждениях. Нынешняя ситуация никак не способствует устойчивости государства", — заявил Янсонс.

Как сообщалось ранее, 19 сентября начнется бессрочная забастовка педагогов. В ней примут участие 23 601 работник сферы образования науки из 815 учебных заведений.