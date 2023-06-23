Омбудсмен: если бы соблюдались установленные нормы, трагедия в Екабпилсе не произошла бы

В настоящее время нормативно-правовая база достаточна для того, чтобы не происходило таких трагических случаев, как, например, в Екабпилсе, заявил в интервью программе LTV "Утренняя панорама" омбудсмен Юрис Янсонс.

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"С точки зрения системы эти механизмы определены, нормативная база достаточна, и если бы все соблюдалось в соответствии с законами и процедурами, то никаких трагических событий, как в Екабпилсе, не должно было бы произойти", - сказал омбудсмен.

Он также раскритиковал заявления генерального прокурора Юриса Стуканса в связи с убийством женщины в Екабпилсе.

Как сообщилось, Стуканс заявил журналу "Иева", что не читал письмо еще живой на тот момент женщины, в котором она просила помощи у генпрокурора, так как на чтение всей доставляемой ему корреспонденции не хватает времени. Вместо этого письмо поступило в соответствующее подразделение прокуратуры для оценки.

"Если человек обратился с жалобами в соответствующие учреждения, которые отвечают за предотвращение или недопущение таких ситуаций, очевидно, что эти учреждения и должностные лица в исполнении своих задач были не на высоте", - сказал Янсонс.