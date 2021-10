Омбудсмен: если добровольной вакцинации недостаточно, есть основания для введения обязательной

Если политики добровольной вакцинации недостаточно для достижения и поддержания массового иммунитета, есть основания для введения политики обязательной вакцинации, считает омбудсмен Юрис Янсонс.

Ответ на вопрос, может ли быть предусмотрена обязательная вакцинация в Латвии, опубликован на сайте бюро омбудсмена. Янсонс объясняет: с момента разработки вакцины Covid-19 стало ясно, что борьба с опасным инфекционным заболеванием требует массовой вакцинации населения, поэтому многие страны по всему миру ввели обязанность вакцинироваться против него.

Он упомянул, что основные руководящие принципы по вопросу обязательной вакцинации можно найти в деле "Vavrička and Others v. the Czech Republic", рассмотренном в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). В нем рассматривалась принятая в Чешской республике норма, которая предусматривала обязательную вакцинацию детей, наложение штрафов на родителей в случае ее несоблюдения и запрещение невакцинированным детям посещать дошкольные учреждения.

В этом случае ЕСПЧ признал, что обязательная вакцинация ограничивает право человека на неприкосновенность частной жизни, но такое ограничение допустимо, если оно предусмотрено законом, имеет легитимную цель и необходимо в демократическом обществе.

Янсонс пояснил, что Закон об эпидемиологической безопасности в Латвии уже предусматривает общие правила вакцинации, а также уполномочивает Кабинет министров определять инфекционные заболевания, от которых необходимо вакцинировать людей в обязательном порядке, а также порядок этой вакцинации и круг лиц, подлежащих вакцинации. Это означает, что даже без принятия специального закона Кабинет министров может определять обязательную вакцинацию и порядок вакцинации.

"Легитимной целью обязательной вакцинации как ограничения основных прав является обеспечение здоровья и благополучия населения", — подчеркнул омбудсмен, добавив, что вакцинация — это способ защиты населения от Covid-19 и предотвращения вреда, который он причиняет.

По его словам, в первую очередь необходимо принять во внимание, что государство имеет широкие полномочия в определении политики здравоохранения, выборе целей и средств политики, в том числе государственной политики вакцинации. Также следует иметь в виду, что вакцинация против инфекционных заболеваний — широко используемая и признанная во всем мире практика, являющаяся важным средством защиты здоровья населения.

Национальная политика также в значительной степени зависит от общественного мнения: например, есть страны, где нет необходимости вводить обязательную вакцинацию, потому что уровень добровольной вакцинации достаточно высок, в то время как в других странах этот охват недостаточен для обеспечения массового иммунитета, сказал Янсонс.

При оценке пропорциональности этого ограничения также важно учитывать, что вакцина против Covid-19 протестирована, является безопасной и эффективной. В то же время, назначая обязательную вакцинацию, необходимо обеспечить также возможность освобождения от нее, например, при наличии противопоказаний, и для этого должны быть доступны средства правовой защиты. Регулирование должно позволить властям гибко реагировать на эпидемиологическую ситуацию и развитие медицинской науки и фармакологии, а также обеспечить механизм компенсации в случае проблем со здоровьем, вызванных вакцинацией, считает Янсонс.

Он упомянул, что принуждение к вакцинации не может быть прямым, но его можно обеспечить косвенно, например, путем отказа в некоторых услугах непривитым. Однако он отметил, что эффективность таких мер для определенных групп лиц в Латвии в контексте Covid-19 весьма сомнительна. Важно, чтобы людям не отказывали в основных государственных услугах, а наложение любых штрафов, например, на особо уязвимую группу пенсионеров, могло бы быть несоразмерным.

"Выбор групп, на которые может распространяться обязательная вакцинация, должен быть четким и учитывать общие правовые принципы, такие как принцип равенства — при определении сопоставимых групп должны быть ясны критерии того, как и почему была выбрана группа", — подчеркнул омбудсмен.