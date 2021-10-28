Омбудсмен: государство не может принудить к вакцинации, но может косвенно заставить население привиться

Государство не может ввести обязательную вакцинацию от Covid-19 в прямо принудительном порядке, однако можно определить косвенные механизмы для того, чтобы люди выполнили свою обязанность привиться, считает омбудсмен Юрис Янсонс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он также отметил, что государство может ввести политику обязательной вакцинации. Как агентству LETA сообщил представитель Бюро омбудсмена Эдгарс Лакутис, омбудсмен ежедневно получает вопросы от жителей об обязанности вакцинироваться от Covid-19, а именно люди просят пояснить, в какой степени такое обязательство юридически оправдано.

Омбудсмен обращает внимание на то, что Закон об эпидемиологической безопасности предписывает Кабинету министров полномочия определять инфекционные заболевания, от которых обязательно сделать прививку, а также порядок вакцинации и круг лиц, которые должны привиться. Это значит, что Кабмин может установить обязательность вакцинации и ее порядок.

Янсонс также подчеркнул, что обязательство вакцинации не может быть наложено напрямую, то есть вакцинация не может быть проведена в принудительном порядке, но можно определить косвенные механизмы для того, чтобы население привилось. Они могут выражаться, например, как ограничения для получения какой-либо услуги. Ограничения могут быть связаны и с объективными соображениями, например, о том, что услуга должна предоставляться в эпидемиологически безопасной среде.

В случае несоблюдения обязательство, можно было бы ограничить только те услуги, которые не считаются существенными: например, отказ в выплате пенсии был бы недопустим.

По мнению омбудсмена, Кабмин может вынести решение об обязательной вакцинации для определенных групп лиц в соответствии с объективными критериями, в том числе вакцинировать отдельные возрастные группы. Однако следует иметь в виду, что контроль над этим обязательством выполнялся бы косвенно, поэтому было бы сложно ввести эффективные механизмы для выполнения обязательной вакцинации в определенной возрастной группе.

Янсонс считает, что в связи с обязательством вакцинации должен быть механизм, позволяющий человеку высказать "объективные причины, по которым ему не следует делать прививку". Противопоказания к вакцинации по состояния здоровья однозначно считаются объективной причиной, однако нельзя исключать и другие обстоятельство, заявили в Бюро омбудсмена.

"Обязательная вакцинация, как легитимная цель ограничения основных прав могла бы гарантировать здоровье и благополучие общества. Вакцинация — это то, как мы можем защитить население от заражения Covid-19 и предотвратить наносимый вирусом ущерб", — заявил Янсонс.

По словам омбудсмена, у государства есть широкая свобода действий в определении политики здравоохранения при выборе политических целей и средств, включая государственную политику вакцинации.

"Обязательная вакцинация от Covid-19 сейчас была бы ответом на неотложную социальную потребность защитить здоровье человека и общества от распространения вируса и уменьшить уровень заболеваемости. Если политики добровольной вакцинации недостаточно для достижения и поддержания коллективного иммунитета, есть основание ввести политику обязательной вакцинации, чтобы достичь соответствующего уровня защиты", — говорится в заявлении бюро.