Омбудсмен: государство во время кризиса должно помогать всем, а не только честным налогоплательщикам

В кризис власти должны помогать всем, в том числе и тем, кто не платил налоги, считает омбудсмен Юрис Янсонс. Об этом он заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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Янсонс считает, что в нынешней ситуации нужно оставить бюрократизм и формализм, и не делить людей на тех, кто честно платил налоги и кто не.

"Тех, кто был нечестен, Служба госдоходов должна призвать к ответственности с помощью своих инструментов, но сейчас нужно помочь абсолютно всем, потому что вернуться к нормальной жизни будет гораздо сложнее, если ограничения будут сильнее и если большему количеству людей будет отказано в поддержке", — подчеркивает он.

По его мнению, сейчас все латвийские налогоплательщики оказались в одинаковых или сопоставимых ситуациях, и все должны получить помощь.

За последние дни Бюро омбудсмена получило много жалоб от предпринимателей и частных лиц, которые оказались не соответствующими критериям получения помощи от государства, хотя думали, что она им полагается.

Критикует Янсонс и потолок пособий. По его мнению, максимум 700 евро — это очень мало для развитой страны, которой Латвия себя называет.