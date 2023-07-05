Омбудсмен и власти Огре спорят из-за "отмены" музыканта: после критики мэра он лишился сцены

Критиковавшего мэра Огре музыканта исключили из списка участников городского концерта без обоснованных причин. На это после жалобы самого артиста указало Бюро омбудсмена — властей Огре упрекают в плохом менеджменте и ненадлежащем стиле коммуникации. Впрочем, сами представители городского самоуправления усомнились в профессионализме представителей бюро и сочли их заключение "необоснованным".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ранее Бюро омбудсмена получило жалобу от скрипача Раймонда Мелдерса. По словам музыканта, огрское самоуправление отказало ему в участии в ранее согласованном городском концерте без всякого объяснения причин. Сам скрипач посчитал себя жертвой политической цензуры за критичные высказывания в адрес мэра Огре Эгила Хелманиса.

Как рассказал Мелдерис, на фоне скандала вокруг выставки Петра Авена он написал в своем Facebook: "Друзья, посоветуйте какой-нибудь муниципалитет, где лучше жить и платить налоги".

Именно эта запись, по мнению музыканта, и стала причиной его включение в "черный список", пишет LSM.

Мелдерис подготовил письмо премьер-министру и министру культуры с просьбой оценить, не нарушают ли действия Думы Огре Конституцию и 100 статью о демократическом государственном устройстве и свободе слова.

Оценку случая также начало Бюро омбудсмена. В ответ на запрос правоохранителей представители думы объяснили, что музыкант жанрово не вписывался в формат концерта. Однако омбудсмен пришел к выводу, что обоснование отказа было дано в post factum — в электронном письме музыканту об этом ничего сказано не было.

Думу Огре призывали извиниться перед Мелдерисом и оценить возможное нарушение прав со стороны работника самоуправления.

Впрочем, в самоуправлении сочли утверждения омбудсмена необоснованными. Представители думы Огре подчеркнули, что правоохранитель "в рамках всего объемного заключения также не смог указать хотя бы одну правовую норму, которая была нарушена".

Cамоуправление попросило бюро пересмотреть все представленные по делу доказательства и пересмотреть свои выводы.