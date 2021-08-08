Омбудсмен: какая судьба ждет однополые союзы и семьи Латвии?

В прошлом году Конституционный суд (КС) поддержал необходимость юридической защиты каждой семье, в том числе однополым союзам. Недавно Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла проект инициативы о том, что основа семьи в Латвии — союз мужчины и женщины. Возможен референдум. Чье мнение главнее — Конституционного суда или народа? Омбудсмен Юрис Янсонс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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В ноябре прошлого года Конституционный суд постановил, что однополая семья тоже имеет право рассчитывать на отпуск по уходу за ребенком, положенный супругу матери новорожденного. Одновременно суд в своем вердикте признал, что обязанность государства — защищать и поддерживать все семьи, в том числе однополые. КС постановил, что до 1 июня 2022 года Сейм должен изменить законодательство, упорядочив вопрос семей, созданных однополыми партнерами.

Решение вызвало бурные дискуссии в Сейме — по инициативе Национального объединения в года депутаты отправили на рассмотрение в комиссии поправки к Сатверсме: семья рассматривается как союз исключительно мужчины и женщины или кровное родство. Тогда омбудсмен Юрис Янсонс высказал мнение, что уточнение термина в основном законе страны в коррекции не нуждается, но возможны уточнения в Гражданском законе в разделе о семейном праве.

29 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала поданный представителями обществ Latvijas vīru biedrība, Asociācija Ģimene и их сторонников проект поправок к 110-й статье Сатверсме. Нынешняя редакция: "Государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей…". Ее хотят заменить на формулировку: "Государство защищает и поддерживает брак — союз между мужчиной и женщиной, и семью, в основе которой брак, кровное родство или адоптация (усыновление/удочерение). Государство защищает права детей, в том числе право расти в семье, основа которой — мать-женщина и отец-мужчина. Государство защищает права и свободу родителей обеспечить воспитание ребенка согласно своим религиозным и философским убеждениям".

Если в течение года 10% всех избирателей подпишутся под проектом, то может состояться всенародный референдум по внесению соответствующей поправки в Сатверсме. Так чье решение важнее — КС или народного референдума?

"Решения КС можно обсуждать, но они обладают силой закона, который нельзя не принимать во внимание, нравится это нам или нет, — уверен Юрис Янсонс. — Вы у политиков спросите, почему они так безответственно относятся к этим решениям. Конкретный срок — до середины следующего года — им дан. К этому времени парламент должен принять соответствующие поправки".

С другой стороны, омбудсмен выразил искреннее удивление столь быстрой регистрацией заявки о поправках от инициативной группы: "Да, ЦИК принял проект поправок к Конституции от инициативной группы. Значит, если граждане соберут более 150 тысяч подписей в поддержку инициативы, то поправка пойдет к президенту, который ее направит в Сейм. Если парламент сам не поддержит инициативу, то должны объявить народный референдум — он все и решит. Это законодательная инициатива граждан.

Тут я брошу камешек в сторону ЦИК — они должны были сделать оценку инициативы, соответствует ли она юридическим принципам по форме и сути. Мне непонятно, почему они не спрашивали мнения экспертов и не проводили экспертизу, хотя должны были это сделать по закону. Они 28 июля инициативу приняли, а уже 29 июля решили, что поправке можно дать ход — за один день такой серьезный вопрос не решается. Ведь если эти поправки не соответствуют юридическим техническим моментам, то они не могут быть приняты в качестве поправки к Конституции. Думаю, на эту тему будет еще очень много дискуссий — это сложная и долгая работа".

Объясняя сложившуюся на сегодня ситуацию, Юрис Янсонс обращает внимание, что по Конституции " государство защищает брак, как союз мужчины и женщины, но есть еще и отдельное понятие семьи… То есть два института семьи. И если насчет брака все четко прописано, то насчет семьи мое предложение — найти общее определение понятия в дискуссии с обществом и экспертами по конституционному праву".

Впрочем, как считает омбудсмен, если в демократической стране есть инициатива запустить референдум — это хорошо. "Вопрос, насколько качественное это предложение и какая мотивация. Впоследствии Конституционный суд имеет право по чьей-то инициативе (заявлению) проанализировать, соответствует ли поправка Конституции или нет. Но до этого много воды утечет — будет еще много горячих дебатов в парламенте".