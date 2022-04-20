Омбудсмен: кризис Covid-19 расколол общество и заставил людей усомниться в демократии в Латвии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Кризис из-за Covid-19 привел к расколу в обществе, а у части населения вызвал также сомнения в законности и демократии в Латвии, говорится в ежегодном докладе омбудсмена Юриса Янсонса.

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Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и перегрузка системы здравоохранения осенью 2021 года, по мнению омбудсмена, стали следствием длительной выжидательной позиции правительства, которое избегало ужесточения мер эпидемиологической безопасности в соответствии с уровнем риска и прогнозами эпидемиологов, а также не уделяло достаточного внимания увеличению охвата вакцинацией.

Как указывает омбудсмен, сложности в правительстве с принятием решений и разногласия между министерствами привели к ситуации, когда непопулярные решения уже нельзя было откладывать и населению пришлось столкнуться с существенными ограничениями прав человека.

Как отмечается в докладе, в сфере здравоохранения жители Латвии больше всего жаловались на проводимую государством политику по борьбе с пандемией, высказывая сомнения в качестве и эффективности вакцин против Covid-19 и масок для лица вплоть до аргументации, что вакцины вредны для здоровья человека.

Также люди жаловались на допущенные, по их мнению, ошибки в лечении и на отношение к ним медицинских работников. В отдельных случаях было указано и на такие систематические проблемы, как недоступность медицинских услуг, отказ в компенсации медикаментов или высокая пациентская плата.

В контексте нарушения запрета на дискриминацию и возможное необоснованное различное отношение латвийцы больше всего жаловались омбудсмену на установленные правительством во время пандемии Covid-19 ограничения прав на работу, образование, доступа к товарам и услугам.

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