Омбудсмен: мнения людей часто звучат на языке ненависти

В обществе значительно обострилась проблема свободы слова, более того, к сожалению, мнения людей все чаще озвучиваются на языке, подчеркивает, как пишет агентство LETA, в отчете за 2022 год омбудсмен Юрис Янсонс.

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Главный ответственный в стране за права человека подчеркивает, что 2022 год принес много успехов и радости, а также боли, печали, а также поддержки, заботы и надежды.

"Это был год, который заставил людей перелистнусь страницы учебника истории, чтобы набрать воздуха на фоне безумия и сказать: "Уже опять!". В очередной раз люди толкают людей на жестокость, забывают, зачем мы вообще родились в этом мире и какие ценности несем", — образно рассуждает в отчете омбудсмен.

По словам Янсонса, война, которую ведет Россия в Украине, послужила напоминанием о том, почему каждый должен ценить независимость, свободу и права каждого, живя в современной Латвии и Европе. В то же время этот год стал подтверждением человечности, самоотверженности и веры в добро латвийского общества.

Права человека, хотя и такие неосязаемые в данный момент, вдруг словно возродились заново, потому что ясно видно, как они нарушаются совсем близко, рядом с Латвией, подчеркнул Янсонс. Поэтому с еще большим рвением в этом году Бюро омбудсмена следило за активностью, проявляемой обществом в различных форматах, осознавая, что только образованный человек может сам отстаивать свои права и не допускать ущемления своих прав.

"В обществе, измученном пандемией и запуганном ужасами войны", проблема свободы слова значительно обострилась, заключил омбудсмен, добавив, что, к сожалению, мнения людей все чаще звучат на языке ненависти.

Даже язык речей отдельных депутатов Сейма — народных представителей — был оскорбительным, нарушающим любые нормы этики и надлежащего управления, указал Янсонс. Он подчеркнул, что этот факт также объясняет, почему мы должны постоянно бороться за надлежащее управление в государственном и местном управлении.

Как защищаются права детей

Запланированное совершенствование системы защиты прав детей в 2021 году свелось к реформе сиротских судов, необходимость которой поддержало бюро омбудсмена. Однако результат не оправдывает ожиданий, признает Янсонс, потому что в детских домах не хватает персонала.

Янсонс убежден, что интересы детей нельзя защитить наилучшим образом, если самих защитников нет или они слабы. По его словам, принятие решений должно быть передано в судебную инстанцию — суд по семейным делам, чтобы у ребенка была правовая защита в важных вопросах.