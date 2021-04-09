Омбудсмен направил письмо Кариньшу: призывает вступиться за косметологов и отменить "уродующие конкуренцию меры"

Омбудсмен Латвии Юрис Янсонс присоединился к мнению Совета по конкуренции, заявившего, что действующие в сфере услуг красоты ограничения являются несправедливыми. Правозащитник отправил премьеру Кришьянису Кариньшу письмо с призывом исправить сложившуюся ситуацию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщает LETA со ссылкой на президента Ассоциации косметиков и косметологов Латвии (LKKA) Ренату Рейнсоне, в своем письме Янсонс указал Кариньшу, что на самом деле и в салоне красоты, и в медицинском учреждении можно обеспечить одинаковое выполнение всех мер эпидемиологической безопасности. Однако правительство игнорирует этот факт и принимает решения, которые привели к неравной, дискриминирующей и уродующей конкуренцию ситуации.

С 1 марта при условии соблюдения эпидемиологических ограничений разрешено предоставление услуг парикмахеров, мастеров маникюра и подологов, однако работа косметологов по-прежнему запрещена.

Отметим, что в начале апреля Административный районный суд отклонил ходатайство Латвийской ассоциации косметологов о частичной отмене постановления Кабинета министров, которое запрещает предоставление косметических услуг медиками, работающими вне медучреждений.

В иске было указано, что косметолог или специалист индустрии красоты в cфере косметологии может работать не только в медицинском учреждении, но и в частной компании, а также индивидуально. Однако в соответствии с постановлением Кабинета министров услуги косметологии разрешается оказывать только специалистам, работающим в медучреждениях. Таким образом, возникает неравная ситуация и недобросовестная конкуренция между практикующими медиками одинаковой квалификации.

Ассоциация подала в суд заявление об отмене постановления Кабинета министров в части, запрещающей оказание косметологических услуг практикующими медиками, зарегистрированным в соответствующем регистре, если они не работают в медучреждениях.

Однако суд не констатировал различного отношения в этом вопросе к медикам, которые работают в медучреждениях, и медикам, которые работают в других местах. Суд подчеркнул, что оказание косметических услуг, за исключением услуг парикмахеров, мастеров маникюра, педикюра и подологов, запрещено как в медицинских учреждениях, так и за их пределами. Однако разрешено оказание косметических услуг, которые показаны клиенту по состоянию здоровья и являются лечением.

Суд отметил, что в конкретном случае недобросовестная конкуренция, на которую указывает ЛАК, вызвана тем, что работающие в медучреждениях лица предоставляют запрещенные услуги, а не самим запретом.